Дефицит медикаментов в Украине пока не стал масштабным, однако в районах активных боевых действий нехватка лекарств уже значительная — фармацевтическая экспертка Ирина Деревянко советует заранее сформировать домашний запас препаратов.

Дефицит медикаментов в Одесской области, вызванный российскими ударами по логистике, может быть лишь первым тревожным сигналом — фармацевтическая экспертка, кандидат медицинских наук Ирина Деревянко в эфире телеканала «Апостроф» предупредила о рисках для остальных регионов.

По её словам, ситуацию с доступностью лекарств можно условно разделить на две части. В районах активных боевых действий дефицит уже значительный: туда сложно завезти препараты, невозможно сформировать региональные запасы, а в аптеку часто просто не попасть из-за постоянных тревог и обстрелов.

На остальной территории Украины масштабного дефицита пока нет: работают украинские производители, а импортные препараты активно завозят. В то же время экспертка советует не паниковать, но заранее сформировать домашний запас лекарств по чёткой системе приоритетов.

Какие лекарства критически важны и на сколько их запасать

На первом месте — критически необходимые препараты: гормональная терапия, онкологические, иммунные лекарства и препараты крови. Большинство из них покрывает НСЗУ, а врач по рецепту даёт определённый запас. Такой запас Деревянко рекомендует иметь минимум на три месяца на всей территории Украины, а в зоне активных боевых действий — до шести месяцев.

Вторая группа — лекарства для неотложных состояний, которые могут повторяться: после инфаркта, инсульта, при нарушениях сердечного ритма или стенокардии. Их стоит держать из расчёта на два-три возможных эпизода. Третья категория — препараты для постоянного лечения хронических заболеваний: запас примерно на три месяца, который следует ежемесячно обновлять, «не доводя до нуля».

Четвёртая группа — средства от температуры, кашля и простуды, а также противоаллергические препараты. Их советуют иметь из расчёта на один-два полных курса лечения для каждого члена семьи.

Почему вырастут цены в аптеках

Катастрофического дефицита медикаментов в Украине вне зоны боевых действий сейчас нет, однако проблемы могут возникать с узконишевыми препаратами. В то же время растут логистические расходы: за год стоимость доставки выросла примерно на 10% — раньше она составляла 10% от стоимости товара, теперь уже 20%. Страховка подорожала на 30%, вырос и курс доллара, поэтому, по прогнозу экспертки, цены на лекарства будут расти.

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