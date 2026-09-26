Ризики дефіциту продуктів в Київській області зросли після нічної атаки РФ, коли постраждав один із гіпермаркетів мережі «Ашан». У Мінагрополітики водночас запевняють, що базовим продовольством Україна забезпечена повністю.

Ризики дефіциту продуктів у Київській області знову нагадали про себе після того, як у ніч на 26 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками.

Внаслідок ворожої атаки пошкодження зазнав магазин «Ашан Біличі» у торговому центрі Lavina Mall. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні рітейлера. Магазин тимчасово не працюватиме — до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Якими продуктами Україна забезпечена повністю

Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 173 ударними дронами, пуски відбувалися із семи напрямків. Більшість ворожих цілей вдалося збити силам ППО.

На тлі таких подій у Мінагрополітики пояснили, чи загрожує країні реальний дефіцит продовольства. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, ситуація з базовим продовольчим кошиком повністю контрольована.

Хлібом і борошном Україна забезпечена на 100%. При внутрішньому споживанні близько 6 млн тонн (з яких на продовольчі потреби йде 3–3,5 млн тонн) країна вирощує понад 24 млн тонн пшениці. Круп виробляють у рази більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Соняшникової олії виготовляють приблизно в 10 разів більше, ніж споживає населення. Не бракує також цукру, овочів борщового набору, молочної продукції, яєць та м'яса птиці.

Де можливий дефіцит товарів

Водночас міністр зауважив, що потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією стосуються насамперед товарів із коротким терміном зберігання. Найбільш імовірне виникнення дефіциту саме овочів і фруктів, адже вони потребують швидкої реалізації та об'ємні для транспортування.

Частково ці ризики стосуються свіжої та охолодженої продукції на льоду — зокрема, свіжого м'яса і риби. Окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць через проблеми з доставкою після атак РФ на склади українських та іноземних компаній.

Рис доводиться імпортувати через обмеження для його вирощування в Україні. Сіль також лишається імпортним товаром, оскільки основні родовища «Артемсолі» перебувають на тимчасово окупованій території.

Що робити споживачам

Експерти радять не скуповувати продукти про запас: базового продовольства вистачає, а тимчасові перебої із фруктами, овочами та охолодженим м'ясом і рибою мають локальний і короткочасний характер.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Київській області: з якими товарами виникають найбільші складнощі.

Також Politeka повідомляла, на скільки подорожчали гречка та молоко у Київській області.