Клієнти Ощадбанку стикаються з блокуванням пенсійних карток через фінмоніторинг і судові арешти. У банку пояснили, скільки триває розблокування та яку суму дозволено зняти у 2026 році.

Пенсійні виплати в Україні інколи стикаються з несподіваними перешкодами — цього разу йдеться про блокування пенсійних карток Ощадбанку, яке спантеличило клієнтів. Банк офіційно роз'яснив, скільки триває розблокування арештованого рахунку та яку суму дозволено зняти з такої картки у 2026 році.

Приводом стали скарги клієнтів на те, що фінмоніторинг або судовий виконавець «заморожують» пенсійний рахунок, а доступу до грошей доводиться чекати невизначено довго. Одна жінка поскаржилася, що виконавець надіслав згоду на часткове розблокування через автоматизовану систему виконавчих проваджень, однак грошей вона так і не дочекалася.

Чому блокують саме пенсійні картки

Причина проста: пенсійні картки не мають окремого «спецстатусу» в банківській системі. Для розблокування частини коштів потрібне окреме надходження постанови від виконавчої служби — так само, як і для будь-яких інших клієнтів. Автоматично система опрацьовує лише визначення поточного рахунку, що зазвичай займає один робочий день.

У самому банку визнали: термін розблокування може затягуватися, коли одночасно надходить багато виконавчих проваджень. «Всі отримані виконавчі провадження опрацьовуються банком в порядку черги їх надходження. Зазвичай опрацювання постанов відбувається протягом одного дня, але якщо таких проваджень велика кількість, то час опрацювання трохи більше», — пояснили в Ощадбанку.

Скільки грошей дозволено зняти з арештованого рахунку

Законодавство встановлює чіткі межі суми, доступної до зняття. У 2026 році власники пенсійних карток Ощадбанку можуть розраховувати на суму в розмірі двох мінімальних зарплат. Мінімальна зарплата цього року становить 8 647 гривень, тож граничний ліміт зняття з арештованого рахунку — 17 294 гривні.

Це означає: навіть якщо рахунок заблоковано або арештовано, клієнт має право зняти готівку в межах цієї суми, щойно надійде відповідна постанова від виконавця. Після визначення поточного рахунку клієнт отримує SMS про можливість забрати гроші в касі.

Варто пам'ятати, що під обов'язковий фінансовий контроль потрапляють операції від 400 000 гривень, а якщо клієнт не може підтвердити походження коштів — поріг знижується до 30 000 гривень. Контроль ведеться на двох рівнях: первинному (самі банки й нотаріуси) та державному, за який відповідає Державна служба фінансового моніторингу.

Що робити, якщо ваш рахунок заблокували

У банку радять клієнтам, які хочуть перевірити статус своєї справи, написати менеджеру в особисті повідомлення, вказавши ПІБ та номер телефону для перевірки інформації. Зазвичай відповідь та опрацювання займають близько одного робочого дня, але при великій кількості проваджень час може зрости.

Юристи наголошують: не варто ігнорувати запити банку щодо фінмоніторингу та не намагатися просто «втекти» в інший банк — це лише затягне процес. Краще підготувати детальну відповідь по суті операції, щоб підтвердити законне походження коштів і якнайшвидше відновити доступ до пенсійних виплат.

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