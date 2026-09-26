Військовослужбовцю, який змінює місце служби та переїжджає в інший населений пункт, виплачують підйомну допомогу — місячне грошове забезпечення плюс 50% за кожного члена сім'ї.

Грошова допомога військовим під час переїзду нараховується не всім: самого факту переведення до іншої військової частини для виплати підйомних недостатньо. Головна умова — військовому справді доводиться змінити населений пункт проживання.

Таке право виникає після призначення на нову посаду, передислокації частини чи підрозділу, переведення між відокремленими підрозділами або повернення з навчання чи служби за кордоном із новим місцем служби. Якщо ж частина змінилася, а місто чи селище залишилося тим самим, підйомні на цій підставі не виплачують.

Скільки можна отримати

Фіксованої суми для всіх немає: вона залежить від грошового забезпечення конкретного військового та складу сім'ї. На самого військовослужбовця передбачене одне місячне грошове забезпечення за новим місцем служби, а за кожного члена сім'ї, який переїжджає разом із ним, додають ще 50% цієї суми.

Отже, якщо військовий переїжджає сам — це одне місячне грошове забезпечення. Разом із дружиною або чоловіком — півтора. А якщо, наприклад, із дружиною та дитиною — вже два місячні грошові забезпечення.

Про це розповіли у програмі «Військовий капітал» на Армія FM з Анастасією Самойленко. При цьому мобілізованим військовослужбовцям підйомна допомога за чинним порядком не виплачується. На неї можуть розраховувати контрактники, кадрові військові та військовослужбовці, які проходять службу за призовом осіб офіцерського складу.

Дорога — окремо

Підйомні — не єдина виплата при переїзді. Окремо оплачується проїзд до нового місця служби залізничним, водним чи автомобільним транспортом загального користування, крім таксі. Це стосується і членів сім'ї, які переїжджають разом із військовим.

За час дороги також передбачені добові. День виїзду та день прибуття рахують окремо, а тривалість поїздки підтверджують квитками чи іншими проїзними документами. Якщо їх немає, добові виплатять лише за одну добу. Тобто під час переїзду можуть одночасно діяти три різні виплати: підйомні, оплата дороги та добові.

Хто з родини враховується

Додаткові 50% можуть нарахувати на дружину або чоловіка, неповнолітніх дітей, зокрема усиновлених, дітей з інвалідністю незалежно від віку, а в окремих випадках — на непрацездатних батьків або усиновителів. Усі вони мають бути внесені до особової справи військовослужбовця.

Якщо чоловік і дружина обоє військові й мають право на підйомні, кожен отримує власну виплату. А додаткові гроші на дітей та інших членів сім'ї рахують із грошового забезпечення одного з них — за вибором подружжя.

Що треба зробити після переїзду

Автоматично гроші на рахунок не надходять. Після прибуття на нове місце служби військовому потрібно подати рапорт командиру, зокрема через застосунок Армія+. Після рапорту видається наказ, а виплату проводить уже нова військова частина.

Подати документи на підйомну допомогу можна протягом трьох років від дня, коли таке право виникло, — навіть якщо військовий не звернувся одразу. Водночас є обмеження: підйомні виплачують не більш як за два переїзди протягом одного календарного року.

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