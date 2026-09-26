Держпродспоживслужба за підсумками восьми місяців 2026 року виявила порушення у формуванні цін на житлово-комунальні послуги в майже 9 із 10 перевірок. Надавачів послуг зобов'язали перерахувати платіжки та повернути споживачам 92,67 млн грн.

Держпродспоживслужба підбила підсумки перевірок надавачів житлово-комунальних послуг за вісім місяців 2026 року — і цифри виявилися показовими. У 88,6% випадків фахівці знайшли порушення законодавства про ціни й ціноутворення.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на відомство, з початку року провели 140 позапланових перевірок. Надавачів послуг зобов'язали перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.

Головна причина перерахунків — неправильне формування, встановлення або застосування тарифів. За результатами перевірок порушникам видали приписи, застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності.

Скільки грошей уже повернули

Окремо у відомстві уточнили: станом на кінець серпня споживачам фактично перерахували та повернули лише 636,8 тис. грн. Виконання решти рішень ще триває — тобто переважна частина із 92,67 млн грн поки що залишається в процесі повернення.

Що робити, якщо в платіжці завищена сума

Якщо ви підозрюєте, що за комуналку нарахували більше, ніж мало б бути, зверніться з письмовою заявою безпосередньо до надавача послуги. У заяві попросіть надати детальний розрахунок нарахувань і перевірити правильність застосованого тарифу.

Якщо постачальник відмовляється робити перерахунок або пояснення вас не влаштували, скаргу можна подати до територіального органу Держпродспоживслужби. Саме ця служба під час перевірок і зобов'язує підприємства повертати споживачам зайво нараховані гроші.