Якщо пенсію порахували із заниженою сумою, пенсіонер має право вимагати перерахунку та компенсації різниці за минулий період. Розповідаємо, як перевірити розрахунок ПФУ, які документи подати і куди звертатися у разі відмови.

Пенсійні виплати в Україні інколи нараховують із помилками, і тоді пенсіонер щомісяця недоотримує належні гроші. Причиною заниженої суми можуть бути неврахований страховий стаж, неправильні дані про зарплату чи коефіцієнт, а також відсутність передбачених законом надбавок. У таких випадках виплату можна не лише перерахувати на майбутнє, а й повернути різницю за минулий період, якщо провина за затримку лежить на Пенсійному фонді.

Перший крок — з'ясувати, з яких саме даних Пенсійний фонд України розрахував пенсію. Для цього варто звернутися до територіального органу ПФУ із письмовою заявою та попросити надати детальний розрахунок. Частину відомостей можна самостійно переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Як перевірити, чи правильно нарахували пенсію

У розрахунку потрібно перевірити кілька ключових речей: який страховий стаж врахували, які дані про заробітну плату використали, які коефіцієнти застосували та які доплати й надбавки були взяті до уваги. Отримавши розрахунок, його слід зіставити з власними документами — трудовою книжкою, довідками про зарплату, дипломом, військовим квитком, щоб виявити пропущені періоди стажу чи інші помилки.

Підставою для перегляду розміру виплати може бути ситуація, коли під час розрахунку не врахували частину страхового стажу або неправильно визначили зарплату чи коефіцієнт. Також приводом для перерахунку стає відсутність надбавок і підвищень, які передбачені законом. Тому перед зверненням до ПФУ важливо чітко визначити, яка саме інформація не була врахована або була розрахована неправильно.

Які документи потрібні для перерахунку

Для підтвердження права на зміну розміру виплати можуть знадобитися довідки про заробітну плату, уточнювальні довідки від підприємств, установ або організацій, архівні документи, трудова книжка, диплом, військовий квиток, свідоцтва та інші документи, що підтверджують стаж або обставини, від яких залежить розмір пенсії. Перелік документів залежить від конкретної ситуації.

Як подати заяву на перерахунок

Звернення можна подати безпосередньо до Пенсійного фонду — в управління, де пенсіонер перебуває на обліку. Якщо документи подаються особисто, варто отримати відмітку про прийняття на своєму примірнику заяви. Інший варіант — відправити документи Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Адвокатка та керівниця юридичної компанії "Prima Leader Group" Діна Дрижакова радить: "Подайте заяву особисто, вимагайте відмітку про отримання на вашому примірнику або надішліть Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення". Є можливість звернутися й в електронній формі — через портал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Що робити, якщо ПФУ відмовив у перерахунку

Якщо Пенсійний фонд не погодився провести перерахунок або належним чином не вирішив питання, його рішення, дії чи бездіяльність можна оскаржити в окружному адміністративному суді. У позові можна вимагати визнати дії ПФУ протиправними та зобов'язати фонд провести перерахунок і виплатити пенсію з урахуванням належних складових. На звернення до суду відводиться 6 місяців із моменту отримання письмової відмови.

Позитивний момент: пенсіонери звільнені від сплати судового збору у справах, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, — це передбачено Законом України "Про судовий збір". На розгляд заяви про перерахунок ПФУ зазвичай відводиться до 30 днів.

У разі позитивного рішення суду питання стосується не лише майбутніх виплат. За словами Діни Дрижакової, якщо право на недоотримані кошти було доведено, а затримка виникла з вини Пенсійного фонду, ПФУ зобов'язаний не лише перерахувати пенсію на майбутнє, а й виплатити різницю за минулий період.

Як повідомляє Апостроф, у 2026 році пенсіонери в Україні можуть також користуватися й іншими видами державної підтримки — доплатами за віком, пільговим проїздом, житловою субсидією та знижками на ліки за програмою "Доступні ліки".

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