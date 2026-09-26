У Єдиному реєстрі боржників України вже понад 173 тисячі виконавчих проваджень за борги за воду, найбільше нових справ — на Дніпропетровщині.

Борги за комунальні послуги в Україні знову нагадали про себе — у Єдиному реєстрі боржників уже налічується понад 173 тисячі виконавчих проваджень, відкритих через несплату за водопостачання та водовідведення. Найбільше нових справ цього року — у Дніпропетровській області. Такі дані на початок вересня 2026 року наводить сервіс відкритих даних "Опендатабот", як повідомляє Finteco.

Загалом у реєстрі зафіксовано 173 075 проваджень за борги за воду. Від початку 2026 року до нього додалося 24 696 нових справ — це на 19% менше, ніж за аналогічний період 2025-го. Динаміка стягнень дещо сповільнилася, проте загальний обсяг зависаючих боргів лишається величезним.

Де найбільше боржників за воду

Найбільше нових виконавчих проваджень цього року відкрили у Дніпропетровській області — 6 923 справи. Це 28% від загальної кількості нових проваджень по всій Україні.

Друге місце посідає Сумщина з 3 662 провадженнями. Далі розташувалися Миколаївська область (2 191), Полтавщина (1 873) та Хмельниччина (1 415).

Серед комунальних підприємств найчастіше до суду зверталися "Кривбасводоканал" — 3 653 справи, "Міськводоканал" Сумської міськради — 3 153 та "Миколаївводоканал" — 2 100.

Хто найчастіше потрапляє до реєстру

Найбільшу частку нових проваджень становлять люди віком від 46 до 60 років — 33,8%, або 8 335 справ. Ще 25,8% проваджень відкрито проти громадян 36–45 років. На людей старше 60 років припадає 21,1% справ, на вікову групу 25–35 років — 15,2%, а на молодь до 25 років — лише 4,1%.

Водночас у 64% усіх проваджень уже зазначено статус завершених. Однак це не завжди означає, що борг повністю погашений: справу могли закрити, зокрема, через неможливість стягнення коштів.

Тарифи на воду зростають

На ситуацію з оплатою напряму впливають тарифи. Із березня 2026 року встановлення вартості централізованого водопостачання та водовідведення передали місцевій владі або військовим адміністраціям, після чого в багатьох громадах їх почали суттєво переглядати.

Наприклад, на Чернігівщині вартість цих послуг може сягати 278 грн за кубометр. В Умані тариф становить 158,33 грн, а в Бородянці на Київщині — 139,34 грн. У Києві наразі діє тариф 30,38 грн за кубометр, однак столична влада вже підтримала поступове підвищення до 63,79 грн — остаточне рішення ще не ухвалене.

Що робити, якщо ви у реєстрі боржників

Перевірити, чи не відкрито проти вас виконавче провадження, можна безплатно на сайті Єдиного реєстру боржників Міністерства юстиції або через сервіси на кшталт "Опендатабот". Якщо борг справді є, найшвидший спосіб уникнути арешту рахунків і додаткових стягнень — погасити суму та надати підтвердження виконавцю.

Якщо ж ви вважаєте, що боргу немає або його розмір нараховано некоректно, зверніться до водоканалу за звіркою нарахувань і за потреби домагайтеся перерахунку.

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