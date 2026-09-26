Початок опалювального сезону 2026 в Києві, як і в попередні роки, залежатиме від погоди: за урядовими правилами тепло вмикають, коли середньодобова температура тримається на позначці +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Підготовка до опалювального сезону в Києві перебуває на фінішній прямій: за даними КМДА, у столиці вже виконали 80% запланованих заходів до зими 2026/2027. Фіксованої дати старту немає, тож усе вирішуватимуть погода та готовність інфраструктури.

За постановою Кабміну №830 тепло починають подавати, коли середньодобова температура тримається на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль. Точну дату визначають органи місцевого самоврядування. Першими за традицією підключають дитячі садки, школи та лікарні, а вже потім — житловий фонд.

Як змінювалися дати старту з 2000 року

Видання «Слово і діло» проаналізувало, як змінювалися дати з 2000 по 2025 рік. Найраніше за останні 25 років опалювальний сезон у Києві розпочався 2013 року — 1 жовтня. Відносно рано батареї теплішали у 2010, 2002, 2015, 2007 та 2016 роках: 8, 9, 10, 11 та 12 жовтня відповідно. У більшості років тепло подавали в середині жовтня — з 12 по 16 число.

У період повномасштабної війни графік змістився. У 2022 році опалення ввімкнули 20 жовтня, коли середньодобова температура становила 5,1 °C, а у 2023-му — 16 жовтня. Найпізніше за 25 років тепло подали 2024-го — 30 жовтня (тоді було 9,2 °C). Торік батареї почали теплішати після 29 жовтня за середньої температури 8,4 °C.

Що відомо про сезон 2026/2027

На початку червня уряд додатково виділив Києву 2 млрд грн на підготовку до зими. Станом на перший тиждень вересня готовність житлового фонду в Україні сягнула 79,2%: до опалення підготували понад 114 тис. із майже 144 тис. будинків. Окремий ризик — обстріли: «Нафтогаз» нарахував 287 російських атак на свої об'єкти від початку 2026 року.

Коли у столиці чекати тепло

Офіційної дати початку опалювального сезону 2026 в Києві поки немає — її оголосить міська влада, зважаючи на температуру та стан мереж. Старт залежатиме і від готовності громади підтримувати теплопостачання за можливих перебоїв з електроенергією, адже критична інфраструктура лишається однією з головних цілей ворога.