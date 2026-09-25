Переказ на картку може привернути увагу податкової: за регулярні надходження з ознаками прихованого доходу українцям можуть донарахувати податки та штраф.

Штрафи для українців тепер можуть стосуватися і звичайних переказів на картку — податкова служба здатна донарахувати податки й оштрафувати, якщо доведе, що надходження є систематичним прихованим доходом від продажу товарів чи послуг без реєстрації ФОП.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», окремого «податку на перекази» в Україні не існує. Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання: законодавство оподатковує саме дохід фізичної особи. Якщо гроші не є доходом або податки з них уже сплачені, повторного оподаткування не відбувається.

Згідно з Податковим кодексом оподаткуванню не підлягають державна та соціальна матеріальна допомога, компенсації, вартість соціальних послуг і реабілітаційної допомоги. Пільга поширюється також на грошові компенсації особам з інвалідністю, допомогу на дітей з інвалідністю та страхові виплати з бюджетів і фондів загальнообов'язкового соцстрахування.

У зоні ризику опиняються ті, хто постійно отримує значні суми як «подарунки» чи «допомогу», але фактично веде підприємницьку діяльність. Оподаткування таких коштів залежить від того, хто є дарувальником і на яких умовах переказані гроші. Систематичні надходження, які не відображаються у податковій звітності, стають головним аргументом для донарахувань.

Податкова не має автоматичного доступу до рахунків фізичних осіб — інформація про рух коштів є банківською таємницею. Однак банки зобов'язані проводити фінансовий моніторинг і в разі підозрілих операцій можуть запитувати документи про походження грошей. Дані про рахунки фіскали отримують лише в межах податкової перевірки або за рішенням суду.

Як не потрапити під штраф

Ключовий маркер для податкової — систематичність і прихований характер доходу. Тому тим, хто отримує оплату за товари чи послуги, безпечніше оформити ФОП і легалізувати дохід. У разі разових переказів від родичів чи повернення боргу варто зберігати документи, які підтверджують походження грошей: договори, розписки чи нотаріальні документи дарування.

Раніше Politeka повідомляла, треба встигнути до 30 вересня: які податки, виплати та субсидії мають оплатити та оформити українці.

Також Politeka писала, штраф за долари та євро: у НБУ розповіли, з якої суми почнуться проблеми на кордоні.