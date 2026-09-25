Непрацюючі особи з II та III групами інвалідності можуть отримувати пенсію в розмірі 100% пенсії за віком замість стандартних 90% і 50%. Названо умови щодо стажу, віку встановлення групи та що потрібно зробити для перерахунку.

Пенсія по інвалідності в Україні може зрости вдвічі — для непрацюючих громадян із II та III групами інвалідності закон передбачає виплату в розмірі 100% пенсії за віком.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, за загальним правилом пенсія по інвалідності для II групи становить 90% пенсії за віком, а для III групи — лише 50%. Однак закон містить винятки, за яких виплату можна отримувати в повному обсязі.

Умови для II групи інвалідності

Непрацюючі особи з II групою інвалідності можуть отримувати 100% пенсії за віком, якщо мають необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили групу: чим пізніше це сталося, тим вищі вимоги до стажу.

Якщо інвалідність встановили до 46 років включно, потрібно мати не менше 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків. Для тих, кому II групу встановили у віці до 59 років, вимоги зростають до 25 років для жінок і 30 років для чоловіків.

Отже, для права на 100% виплату одночасно враховують групу інвалідності, вік її встановлення, страховий стаж і факт роботи.

Умови для III групи інвалідності

Для III групи стандартна пенсія по інвалідності становить 50% пенсії за віком. Водночас непрацюючі особи, яким III групу встановили вже після досягнення пенсійного віку, можуть отримувати 100% за наявності необхідного страхового стажу.

Для цієї категорії встановлено підвищені вимоги до стажу: не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Якщо всі умови виконано, виплата може становити не стандартні 50%, а повні 100% пенсії за віком.

Як оформити перерахунок

Людині, яка вже отримує пенсію по інвалідності та згодом припинила працювати, варто повідомити про зміну статусу Пенсійний фонд України. Це важливо, адже для непрацюючих пенсіонерів діють окремі умови щодо розміру виплат.

Якщо після звільнення виникло право на перерахунок, слід звернутися до ПФУ та подати документи, необхідні для проведення відповідного перерахунку. Так само про працевлаштування пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд.

У ПФУ наголошують: зміна статусу працюючого чи непрацюючого пенсіонера може вплинути на розмір окремих складових виплати. Тому про будь-які зміни варто повідомляти одразу.

Раніше Politeka повідомляла, максимальна пенсія зросте до 28 780 грн — кому з січня 2027 додадуть 2 830 гривень.

Також Politeka повідомляла, в ПФУ попередили, кому виплатять лише 25% нарахованої суми.