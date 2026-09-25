Неработающие лица со II и III группами инвалидности могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту вместо стандартных 90% и 50%. Названы условия по стажу, возрасту установления группы и что нужно сделать для перерасчета.

Пенсия по инвалидности в Украине может вырасти вдвое — для неработающих граждан со II и III группами инвалидности закон предусматривает выплату в размере 100% пенсии по возрасту.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, по общему правилу пенсия по инвалидности для II группы составляет 90% пенсии по возрасту, а для III группы — лишь 50%. Однако закон содержит исключения, при которых выплату можно получать в полном объеме.

Условия для II группы инвалидности

Неработающие лица со II группой инвалидности могут получать 100% пенсии по возрасту, если имеют необходимый страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили группу: чем позже это произошло, тем выше требования к стажу.

Если инвалидность установили до 46 лет включительно, нужно иметь не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин. Для тех, кому II группу установили в возрасте до 59 лет, требования вырастают до 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин.

То есть для права на 100% выплату одновременно учитываются группа инвалидности, возраст ее установления, страховой стаж и факт работы.

Условия для III группы инвалидности

Для III группы стандартная пенсия по инвалидности составляет 50% пенсии по возрасту. В то же время неработающие лица, которым III группу установили уже после достижения пенсионного возраста, могут получать 100% при наличии необходимого страхового стажа.

Для этой категории установлены повышенные требования к стажу: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если все условия выполнены, выплата может составлять не стандартные 50%, а полные 100% пенсии по возрасту.

Как оформить перерасчет

Человеку, который уже получает пенсию по инвалидности и впоследствии прекратил работать, стоит сообщить о смене статуса в Пенсионный фонд Украины. Это важно, ведь для неработающих пенсионеров действуют отдельные условия относительно размера выплат.

Если после увольнения возникло право на перерасчет, следует обратиться в ПФУ и подать документы, необходимые для проведения соответствующего перерасчета. Точно так же о трудоустройстве пенсионер должен сообщить в Пенсионный фонд.

В ПФУ подчеркивают: смена статуса работающего или неработающего пенсионера может повлиять на размер отдельных составляющих выплаты. Поэтому о любых изменениях стоит сообщать сразу.

Ранее Politeka сообщала, максимальная пенсия вырастет до 28 780 грн — кому с января 2027 добавят 2 830 гривен.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, кому выплатят только 25% начисленной суммы.