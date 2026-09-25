Перевод на карту может привлечь внимание налоговой: за регулярные поступления с признаками скрытого дохода украинцам могут доначислить налоги и штраф.

Штрафы для украинцев теперь могут касаться и обычных переводов на карту — налоговая служба может доначислить налоги и оштрафовать, если докажет, что поступления являются систематическим скрытым доходом от продажи товаров или услуг без регистрации ФОП.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», отдельного «налога на переводы» в Украине не существует. Сам факт зачисления средств на банковскую карту не означает автоматического возникновения налогового обязательства: законодательство облагает именно доход физического лица. Если деньги не являются доходом или налоги с них уже уплачены, повторного налогообложения не происходит.

Согласно Налоговому кодексу не подлежат налогообложению государственная и социальная материальная помощь, компенсации, стоимость социальных услуг и реабилитационной помощи. Льгота распространяется также на денежные компенсации лицам с инвалидностью, помощь на детей с инвалидностью и страховые выплаты из бюджетов и фондов общеобязательного соцстрахования.

В зоне риска оказываются те, кто постоянно получает значительные суммы как «подарки» или «помощь», но фактически ведет предпринимательскую деятельность. Налогообложение таких средств зависит от того, кто является дарителем и на каких условиях перечислены деньги. Систематические поступления, которые не отражаются в налоговой отчетности, становятся главным аргументом для доначислений.

Налоговая не имеет автоматического доступа к счетам физических лиц — информация о движении средств является банковской тайной. Однако банки обязаны проводить финансовый мониторинг и при подозрительных операциях могут запрашивать документы о происхождении денег. Данные о счетах фискалы получают только в рамках налоговой проверки или по решению суда.

Как не попасть под штраф

Ключевой маркер для налоговой — систематичность и скрытый характер дохода. Поэтому тем, кто получает оплату за товары или услуги, безопаснее оформить ФОП и легализовать доход. В случае разовых переводов от родственников или возврата долга стоит сохранять документы, подтверждающие происхождение денег: договоры, расписки или нотариальные документы дарения.

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