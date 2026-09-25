Киевстар, Lifecell и Vodafone ответили, вырастут ли тарифы из-за повреждения телеком-сетей российскими ударами. Операторы заверили: подорожание связи именно из-за атак пока не планируется, а о любом изменении цен абонентов предупредят минимум за 7 дней.

Тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell снова в центре внимания. После предупреждения о возможных проблемах со связью из-за российских ударов все три мобильных оператора отдельно объяснили, придется ли абонентам платить больше.

Поводом стало заявление представителя точки обмена интернет-трафиком Анатолия Фроленкова в эфире «Суспільного». Он пояснил, что сложности могут возникать не только из-за прямого повреждения станций, но и из-за необходимости переключать трафик между точками сети. «У нас будут проблемы со связью, хотя бы потому, что физически надо переключиться с одной точки присутствия на другую», — отметил он.

Что ответили операторы

В Lifecell подчеркнули, что компания работает над сохранением связи для абонентов, несмотря на сложную ситуацию в стране. Там напомнили правило: об изменении стоимости тарифа абонентов предупреждают минимум за 7 дней до вступления изменений в силу.

В Vodafone заявили, что информация о повышении тарифов из-за ударов РФ компании не касается. Последний раз там поднимали цены 23 декабря 2025 года, а изменение стоимости происходит примерно раз в год. «О росте цен абоненты узнают не раньше и не позже чем за 7 суток», — сообщили в службе поддержки.

В «Киевстаре» сообщили, что сеть работает стабильно, обеспечивая абонентов мобильной связью и фиксированным интернетом. Сложности из-за обесточивания возможны лишь в отдельных населенных пунктах в зоне боевых действий, а планов поднимать цены именно из-за атак РФ пока нет.

Почему связь все равно дорожает

Несмотря на эти заявления, мобильная связь в Украине годами дорожает из-за расходов на генераторы, аккумуляторы и восстановление инфраструктуры во время отключений света. Самые дорогие пакеты Киевстара, Vodafone и lifecell уже достигли 550 гривен за четыре недели.

Телеком-аналитик Александр Глущенко считает, что пространство для нового существенного подорожания практически исчерпано, поскольку операторы уже заложили будущие расходы в предыдущие повышения. В более длительной перспективе на тарифы будут влиять инфляция, цены на электроэнергию и модернизация сетей.

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