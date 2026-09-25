Чоловік заявив, що невідомі у військовій формі силоміць затримали його без повістки, а військово-лікарська комісія визнала придатним без належного огляду. Розбираємось, що насправді дозволено ТЦК.

Рішення ТЦК і ВЛК у суді знову стали предметом розгляду — чоловік заявив, що невідомі у військовій формі силоміць затримали його без вручення повістки, а військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби без належного медичного огляду. Що насправді дозволено ТЦК у таких ситуаціях, розбирав суд.

Про обставини справи розповіла Судово-юридична газета. Позивач наполягав на тому, що повістку йому не вручали, процедуру доставлення оформили з порушеннями, а саме затримання було незаконним — адже працівники ТЦК не наділені поліцейськими повноваженнями.

Чи має право ТЦК затримувати без повістки

Територіальний центр комплектування веде військовий облік, вручає повістки та скеровує військовозобов'язаних на військово-лікарську комісію. Проте фізично затримувати людину чи застосовувати щодо неї силу працівники ТЦК права не мають. Це повноваження поліції, а не працівників центру комплектування.

Примусове доставлення — привід — ухилянта до ТЦК може здійснювати Національна поліція, і лише на підставі відповідної постанови, а не «навздогін» під час зустрічі на вулиці. Тому коли в матеріалах справи йдеться про затримання невідомими у військовій формі без повістки, суд насамперед з'ясовує, хто саме і на якій правовій підставі вчиняв дії щодо чоловіка.

Чи може ВЛК визнати придатним без огляду

Військово-лікарська експертиза проводиться за Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Комісія зобов'язана оцінити фактичний стан здоров'я призовника, вивчити медичні документи, а за потреби — скерувати його на додаткові обстеження.

Висновок про придатність, зроблений без повноцінного огляду й без урахування скарг на здоров'я, — це порушення процедури. Таке рішення можна оскаржити: спершу до штатної ВЛК вищого рівня, а якщо це не допомогло — в адміністративному суді.

Яку позицію займають суди

У спорах такого типу суд оцінює два головних питання: чи мала особа, яка затримала чоловіка, законні повноваження, і чи дотрималася ВЛК процедури медичного огляду. Якщо доводиться, що висновок комісії зроблено на основі неповного обстеження або без урахування документів, суд може скасувати такий висновок і зобов'язати провести повторний огляд.

Так само незаконним визнають затримання, здійснене без правової підстави особами без відповідних повноважень. Саме ці межі — що дозволено ТЦК, а що залишається винятковим повноваженням поліції — і стають головним предметом судового розгляду.

Що робити, якщо затримали без повістки

Попросіть людину у формі представитися, назвати посаду, підрозділ та правову підставу дій.

Якщо документів немає, а затримання триває, фіксуйте подію: знімайте відео, залучайте свідків.

Дії можна оскаржити — через поліцію, прокуратуру або позовом до суду.

Як оскаржити рішення ВЛК

Подайте скаргу до штатної військово-лікарської комісії вищого рівня.

Паралельно або натомість зверніться з позовом до адміністративного суду, долучивши медичні документи про стан здоров'я.

У разі потреби наполягайте на проведенні повторного огляду чи незалежної експертизи.

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