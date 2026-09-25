Решения ТЦК и ВВК в суде снова стали предметом рассмотрения — мужчина заявил, что неизвестные в военной форме силой задержали его без вручения повестки, а военно-врачебная комиссия признала его годным к службе без надлежащего медицинского осмотра. Что на самом деле разрешено ТЦК в таких ситуациях, разбирал суд.
Об обстоятельствах дела рассказала Судебно-юридическая газета. Истец настаивал на том, что повестку ему не вручали, процедуру доставки оформили с нарушениями, а само задержание было незаконным — ведь сотрудники ТЦК не наделены полицейскими полномочиями.
Вправе ли ТЦК задерживать без повестки
Территориальный центр комплектования ведет воинский учет, вручает повестки и направляет военнообязанных на военно-врачебную комиссию. Однако физически задерживать человека или применять к нему силу сотрудники ТЦК права не имеют. Это полномочия полиции, а не сотрудников центра комплектования.
Принудительное доставление — привод — уклониста в ТЦК может осуществлять Национальная полиция, и только на основании соответствующего постановления, а не «вдогонку» при встрече на улице. Поэтому когда в материалах дела речь идет о задержании неизвестными в военной форме без повестки, суд прежде всего выясняет, кто именно и на каком правовом основании совершал действия в отношении мужчины.
Может ли ВВК признать годным без осмотра
Военно-врачебная экспертиза проводится по Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Комиссия обязана оценить фактическое состояние здоровья призывника, изучить медицинские документы, а при необходимости — направить его на дополнительные обследования.
Заключение о годности, сделанное без полноценного осмотра и без учета жалоб на здоровье, — это нарушение процедуры. Такое решение можно обжаловать: сначала в штатную ВВК высшего уровня, а если это не помогло — в административном суде.
Какую позицию занимают суды
В спорах такого типа суд оценивает два главных вопроса: имело ли лицо, задержавшее мужчину, законные полномочия, и соблюла ли ВВК процедуру медицинского осмотра. Если доказывается, что заключение комиссии сделано на основе неполного обследования или без учета документов, суд может отменить такое заключение и обязать провести повторный осмотр.
Так же незаконным признают задержание, совершенное без правового основания лицами без соответствующих полномочий. Именно эти границы — что разрешено ТЦК, а что остается исключительным полномочием полиции — и становятся главным предметом судебного рассмотрения.
Что делать, если задержали без повестки
- Попросите человека в форме представиться, назвать должность, подразделение и правовое основание действий.
- Если документов нет, а задержание продолжается, фиксируйте событие: снимайте видео, привлекайте свидетелей.
- Действия можно обжаловать — через полицию, прокуратуру или иском в суд.
Как обжаловать решение ВВК
- Подайте жалобу в штатную военно-врачебную комиссию высшего уровня.
- Параллельно или вместо этого обратитесь с иском в административный суд, приложив медицинские документы о состоянии здоровья.
- При необходимости настаивайте на проведении повторного осмотра или независимой экспертизы.
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