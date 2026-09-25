Мужчина заявил, что неизвестные в военной форме силой задержали его без повестки, а военно-врачебная комиссия признала годным без надлежащего осмотра. Разбираемся, что на самом деле разрешено ТЦК.

Решения ТЦК и ВВК в суде снова стали предметом рассмотрения — мужчина заявил, что неизвестные в военной форме силой задержали его без вручения повестки, а военно-врачебная комиссия признала его годным к службе без надлежащего медицинского осмотра. Что на самом деле разрешено ТЦК в таких ситуациях, разбирал суд.

Об обстоятельствах дела рассказала Судебно-юридическая газета. Истец настаивал на том, что повестку ему не вручали, процедуру доставки оформили с нарушениями, а само задержание было незаконным — ведь сотрудники ТЦК не наделены полицейскими полномочиями.

Вправе ли ТЦК задерживать без повестки

Территориальный центр комплектования ведет воинский учет, вручает повестки и направляет военнообязанных на военно-врачебную комиссию. Однако физически задерживать человека или применять к нему силу сотрудники ТЦК права не имеют. Это полномочия полиции, а не сотрудников центра комплектования.

Принудительное доставление — привод — уклониста в ТЦК может осуществлять Национальная полиция, и только на основании соответствующего постановления, а не «вдогонку» при встрече на улице. Поэтому когда в материалах дела речь идет о задержании неизвестными в военной форме без повестки, суд прежде всего выясняет, кто именно и на каком правовом основании совершал действия в отношении мужчины.

Может ли ВВК признать годным без осмотра

Военно-врачебная экспертиза проводится по Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Комиссия обязана оценить фактическое состояние здоровья призывника, изучить медицинские документы, а при необходимости — направить его на дополнительные обследования.

Заключение о годности, сделанное без полноценного осмотра и без учета жалоб на здоровье, — это нарушение процедуры. Такое решение можно обжаловать: сначала в штатную ВВК высшего уровня, а если это не помогло — в административном суде.

Какую позицию занимают суды

В спорах такого типа суд оценивает два главных вопроса: имело ли лицо, задержавшее мужчину, законные полномочия, и соблюла ли ВВК процедуру медицинского осмотра. Если доказывается, что заключение комиссии сделано на основе неполного обследования или без учета документов, суд может отменить такое заключение и обязать провести повторный осмотр.

Так же незаконным признают задержание, совершенное без правового основания лицами без соответствующих полномочий. Именно эти границы — что разрешено ТЦК, а что остается исключительным полномочием полиции — и становятся главным предметом судебного рассмотрения.

Что делать, если задержали без повестки

Попросите человека в форме представиться, назвать должность, подразделение и правовое основание действий.

Если документов нет, а задержание продолжается, фиксируйте событие: снимайте видео, привлекайте свидетелей.

Действия можно обжаловать — через полицию, прокуратуру или иском в суд.

Как обжаловать решение ВВК

Подайте жалобу в штатную военно-врачебную комиссию высшего уровня.

Параллельно или вместо этого обратитесь с иском в административный суд, приложив медицинские документы о состоянии здоровья.

При необходимости настаивайте на проведении повторного осмотра или независимой экспертизы.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: статус резервиста в «Резерв+» блокирует бронирование, как исправить запись без визита в ТЦК.

Также Politeka сообщала, ТЦК или ВВК потеряли медицинские документы: адвокат назвала пошаговый план, как отменить решение.

Как сообщала Politeka, обновление данных онлайн не отменяет ВВК: суд объяснил, почему ТЦК вправе направить на медосмотр.