Доплата к пенсии в размере 2 595 гривен доступна украинцам, которые проживали в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС. В 2026 году правительство упростило подтверждение права на эти деньги — теперь факт проживания можно подтвердить через комиссии при ОВА даже без документов.

Пенсионные выплаты в Украине пополнились новой доплатой к пенсии: украинцам, которые проживали в зонах радиоактивного загрязнения, теперь проще оформить ежемесячные 2 595 гривен.

Речь идет о гражданах, которые проживали в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года либо в период до 1 января 1993 года. Такая государственная поддержка предусмотрена законом № 4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», сообщает ТСН.

В этом году правительство расширило основания для подтверждения факта проживания, ведь ранее действовали определенные ограничения. Теперь специальные комиссии при областных военных администрациях обязаны установить факт проживания даже тогда, когда таких сведений нет в реестрах или документах.

Обратиться за выплатой могут те, кто не сохранил документальное подтверждение: потерял паспорт гражданина, чьи данные не внесли в Единый государственный демографический реестр или в базу Государственной миграционной службы.

Новый подход позволит подтвердить право на выплату даже в случае изменения адреса проживания или совместного проживания с родителями. Цель решения — вернуть справедливость людям, которые не по своей вине не могут воспользоваться доплатой из-за отсутствия или неполноты сведений в государственных информационных системах.

Размер доплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель вырос, поэтому и сумма выплаты увеличилась — до 2 595 гривен ежемесячно.

Как оформить доплату

Для оформления надбавки нужно обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях. На обновление и внесение данных отведено время до 30 сентября 2026 года. Правительство рассчитывает, что новая возможность расширит права неработающих пенсионеров со статусом пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

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