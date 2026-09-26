Начало отопительного сезона 2026 в Киеве, как и в предыдущие годы, будет зависеть от погоды: по правительственным правилам тепло включают, когда среднесуточная температура держится на отметке +8 °C или ниже в течение трёх суток подряд.

Подготовка к отопительному сезону в Киеве вышла на финишную прямую: по данным КГГА, в столице уже выполнили 80% запланированных мероприятий к зиме 2026/2027. Фиксированной даты старта нет, поэтому всё будут решать погода и готовность инфраструктуры.

Согласно постановлению Кабмина №830 тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C или ниже в течение трёх суток подряд. Точную дату определяют органы местного самоуправления. Первыми по традиции подключают детские сады, школы и больницы, а затем — жилой фонд.

Как менялись даты старта с 2000 года

Издание «Слово и дело» проанализировало, как менялись даты с 2000 по 2025 год. Раньше всего за последние 25 лет отопительный сезон в Киеве начался в 2013 году — 1 октября. Относительно рано батареи теплели в 2010, 2002, 2015, 2007 и 2016 годах: 8, 9, 10, 11 и 12 октября соответственно. В большинстве лет тепло подавали в середине октября — с 12 по 16 число.

В период полномасштабной войны график сместился. В 2022 году отопление включили 20 октября, когда среднесуточная температура составляла 5,1 °C, а в 2023-м — 16 октября. Позже всего за 25 лет тепло подали в 2024 году — 30 октября (тогда было 9,2 °C). В прошлом году батареи начали теплеть после 29 октября при средней температуре 8,4 °C.

Что известно о сезоне 2026/2027

В начале июня правительство дополнительно выделило Киеву 2 млрд грн на подготовку к зиме. По состоянию на первую неделю сентября готовность жилого фонда в Украине достигла 79,2%: к отоплению подготовили более 114 тыс. из почти 144 тыс. домов. Отдельный риск — обстрелы: «Нафтогаз» насчитал 287 российских атак на свои объекты с начала 2026 года.

Когда в столице ждать тепло

Официальной даты начала отопительного сезона 2026 в Киеве пока нет — её объявит городская власть с учётом температуры и состояния сетей. Старт будет зависеть и от готовности громады поддерживать теплоснабжение при возможных перебоях с электроэнергией, ведь критическая инфраструктура остаётся одной из главных целей врага.