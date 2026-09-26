До конца осени тепличные овощи в Украине могут подорожать на 50–60%, а гречка подешевеет — прогноз аналитика УКАБ Максима Гопки.

Подорожание продуктов в Украине не остановится до конца осени — новые ценники появятся уже в ближайшие недели. Заметнее всего подскочат тепличные овощи, а молочная продукция подорожает на 4–8%.

Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка — его прогноз публикует ТСН со ссылкой на РБК-Украина. Он пояснил, что часть товаров зависит от курса валют, поскольку Украина мало производит их самостоятельно или вынуждена закупать сырье за рубежом.

Какие продукты подорожают больше всего

Наибольший скачок прогнозируют для огурцов и томатов. До конца осени тепличные овощи могут подорожать на 50–60% — из-за завершения сезона продукции открытого грунта и перехода на теплицы и импорт.

Овощи борщевого набора могут подорожать на 9–14%. Причина — переход на хранение урожая в хранилищах, а это расходы на охлаждение, сортировку и электроэнергию.

Молочная продукция прибавит 4–8%. На рынок будут давить осеннее сокращение предложения сырья и высокие цены на энергию.

Свежее мясо, по прогнозу, подорожает на 5–7%, причем наибольшее давление приходится на свинину и говядину. Колбасы и другие мясные изделия могут прибавить 2–5%. Хлеб подорожает умереннее — в пределах 2–4% из-за расходов на логистику, оплату труда и энергоносители.

Гречка — исключение: она подешевеет

Отдельная история — гречка. Из-за активного сбора урожая крупа может подешеветь в среднем на 15% — примерно до 55–65 грн за килограмм. Однако уже с зимы цена снова может пойти вверх из-за сокращения посевных площадей, поэтому запастись крупой выгоднее именно сейчас.

Гопка отметил, что говорить об одинаковой зависимости всех продуктов от доллара неправильно. Значительная часть продовольствия производится в Украине, поэтому на нее сильнее влияют внутреннее предложение, спрос, урожайность и себестоимость. А наиболее чувствительными к валютным колебаниям остаются товары, которые страна почти не производит.

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