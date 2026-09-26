Подорожание продуктов в Киеве продолжается: по данным сервиса Минфин больше всего за месяц подорожали куриные яйца — десяток категории С1 прибавил в цене более 20 гривен. Заметно выросли в цене также сахар, гречка и рис.

Цены на продукты в Киевской области снова изменились — подорожание продуктов в Киеве зафиксировал сервис Минфин, который 25 сентября 2026 года обновил средние цены на базовую корзину. Заметнее всего за месяц выросли яйца, сахар и гречка.

Яйца: самый большой скачок цены

Куриные яйца остаются лидером подорожания. Десяток «Квочка» категории С1 в среднем стоит 78,99 грн — против 57,12 грн в августе, то есть плюс почти 22 гривни всего за месяц. Яйца «Ясенсвит» (С1, 10 шт) подорожали с 59,49 грн до 84,25 грн: в Novus их продают по 79,99 грн, а в Megamarket — по 88,50 грн.

Сахар и крупы

Сахар кристаллический за месяц вырос с 30,22 до 35,82 грн за килограмм: в Auchan и Metro — по 34,90 грн, в Novus — 34,99 грн. Гречка в среднем стоит 79,70 грн за килограмм против 74,63 грн в августе, а в Megamarket цена достигает 99 грн.

Рис тоже прибавил в цене: длинный подорожал с 59,74 до 63,00 грн/кг, круглый — с 54,71 до 62,07 грн/кг. Самый дешевый пропаренный рис можно найти в Metro от 54 грн.

Сколько стоит свинина

Свинина дорожает умеренно. Грудинка в среднем стоит 221,82 грн/кг (в августе — 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн/кг, ребра — 259,97 грн/кг. Самые дорогие позиции — ошеек (332,33 грн/кг) и шашлык (286,13 грн/кг).

Масло и мука почти без изменений

Подсолнечное масло практически стабильно: «Олейна» рафинированное (850 мл) стоит в среднем 104,66 грн, «Щедрый Дар» — 100,66 грн. Пшеничная мука «Хуторок» обойдется в 36,72 грн за килограмм, а упаковка на 2 кг — 72,64 грн.

Цены собраны по сетям Novus, Auchan, Megamarket и Metro, которые представлены в столице, по состоянию на 25 сентября 2026 года.