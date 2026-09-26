Подорожчання продуктів у Києві триває: за даними сервісу Мінфін найбільше за місяць подорожчали курячі яйця — десяток категорії С1 додав у ціні понад 20 гривень. Помітно зросли також цукор, гречка та рис.

Ціни на продукти у Київській області знову змінилися — подорожчання продуктів у Києві зафіксував сервіс Мінфін, який 25 вересня 2026 року оновив середні ціни на базовий кошик. Найпомітніше за місяць додали яйця, цукор і гречка.

Яйця: найбільший стрибок ціни

Курячі яйця залишаються лідером подорожчання. Десяток «Квочка» категорії С1 у середньому коштує 78,99 грн — проти 57,12 грн у серпні, тобто плюс майже 22 гривні лише за місяць. Яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 шт) подорожчали з 59,49 грн до 84,25 грн: у Novus їх продають по 79,99 грн, а в Megamarket — по 88,50 грн.

Цукор та крупи

Цукор кристалічний за місяць виріс із 30,22 до 35,82 грн за кілограм: в Auchan та Metro — по 34,90 грн, у Novus — 34,99 грн. Гречка в середньому коштує 79,70 грн за кілограм проти 74,63 грн у серпні, а в Megamarket ціна сягає 99 грн.

Рис теж додав у ціні: довгий подорожчав із 59,74 до 63,00 грн/кг, круглий — із 54,71 до 62,07 грн/кг. Найдешевший пропарений рис можна знайти в Metro від 54 грн.

Скільки коштує свинина

Свинина дорожчає помірно. Грудинка в середньому коштує 221,82 грн/кг (у серпні — 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн/кг, ребра — 259,97 грн/кг. Найдорожчі позиції — ошийок (332,33 грн/кг) і шашлик (286,13 грн/кг).

Олія та борошно майже без змін

Соняшникова олія практично стабільна: «Олейна» рафінована (850 мл) коштує в середньому 104,66 грн, «Щедрий Дар» — 100,66 грн. Пшеничне борошно «Хуторок» обійдеться в 36,72 грн за кілограм, а упаковка на 2 кг — 72,64 грн.

Ціни зібрано по мережах Novus, Auchan, Megamarket і Metro, які представлені в столиці, станом на 25 вересня 2026 року.