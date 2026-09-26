До кінця осені тепличні овочі в Україні можуть подорожчати на 50–60%, а гречка подешевшає — прогноз аналітика УКАБ Максима Гопки.

Подорожчання продуктів в Україні не зупиниться до кінця осені — нові цінники з'являться вже найближчими тижнями. Найпомітніше підскочать тепличні овочі, а молочна продукція додасть 4–8%.

Про це розповів керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка — його прогноз публікує ТСН із посиланням на РБК-Україна. Він пояснив: частина товарів залежить від курсу валют, оскільки Україна мало виробляє їх самостійно або змушена купувати сировину за кордоном.

Які продукти здорожчають найбільше

Найбільший стрибок прогнозують для огірків і томатів. До кінця осені тепличні овочі можуть додати 50–60% — через завершення сезону продукції з відкритого ґрунту та перехід на теплиці й імпорт.

Овочі борщового набору можуть здорожчати на 9–14%. Причина — перехід на зберігання врожаю у сховищах, а це витрати на охолодження, сортування та електроенергію.

Молочна продукція додасть 4–8%. На ринок тиснутимуть осіннє скорочення пропозиції сировини та високі ціни на енергію.

Свіже м'ясо, за прогнозом, здорожчає на 5–7%, причому найбільший тиск припадає на свинину та яловичину. Ковбаси й інші м'ясні вироби можуть додати 2–5%. Хліб подорожчає помірніше — у межах 2–4% через витрати на логістику, оплату праці та енергоносії.

Гречка — виняток: вона подешевшає

Окрема історія — гречка. Через активне збирання врожаю крупа може здешевшати в середньому на 15% — приблизно до 55–65 грн за кілограм. Утім, уже з зими ціна знову може піти вгору через скорочення посівних площ, тому закупитися крупою вигідніше саме зараз.

Гопка зазначив, що говорити про однакову залежність усіх продуктів від долара неправильно. Значна частина продовольства виробляється в Україні, тому на неї сильніше впливають внутрішня пропозиція, попит, урожайність і собівартість. А найчутливішими до валютних коливань лишаються товари, які країна майже не виробляє.

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