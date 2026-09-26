В Едином реестре должников Украины уже более 173 тысяч исполнительных производств по долгам за воду, больше всего новых дел — в Днепропетровской области.

Долги за коммунальные услуги в Украине снова напомнили о себе — в Едином реестре должников уже насчитывается более 173 тысяч исполнительных производств, открытых из-за неуплаты за водоснабжение и водоотведение. Больше всего новых дел в этом году — в Днепропетровской области. Такие данные на начало сентября 2026 года приводит сервис открытых данных "Опендатабот", как сообщает Finteco.

Всего в реестре зафиксировано 173 075 производств по долгам за воду. С начала 2026 года в него добавилось 24 696 новых дел — это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Динамика взысканий несколько замедлилась, однако общий объем зависших долгов остается огромным.

Где больше всего должников за воду

Больше всего новых исполнительных производств в этом году открыли в Днепропетровской области — 6 923 дела. Это 28% от общего количества новых производств по всей Украине.

Второе место занимает Сумщина с 3 662 производствами. Далее расположились Николаевская область (2 191), Полтавщина (1 873) и Хмельницкая область (1 415).

Среди коммунальных предприятий чаще всего в суд обращались "Кривбассводоканал" — 3 653 дела, "Горводоканал" Сумского горсовета — 3 153 и "Николаевводоканал" — 2 100.

Кто чаще всего попадает в реестр

Наибольшую долю новых производств составляют люди в возрасте от 46 до 60 лет — 33,8%, или 8 335 дел. Еще 25,8% производств открыто против граждан 36–45 лет. На людей старше 60 лет приходится 21,1% дел, на возрастную группу 25–35 лет — 15,2%, а на молодежь до 25 лет — лишь 4,1%.

При этом в 64% всех производств уже указан статус завершенных. Однако это не всегда означает, что долг полностью погашен: дело могли закрыть, в частности, из-за невозможности взыскания средств.

Тарифы на воду растут

На ситуацию с оплатой напрямую влияют тарифы. С марта 2026 года установление стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения передали местной власти или военным администрациям, после чего во многих громадах их начали существенно пересматривать.

Например, на Черниговщине стоимость этих услуг может достигать 278 грн за кубометр. В Умани тариф составляет 158,33 грн, а в Бородянке Киевской области — 139,34 грн. В Киеве сейчас действует тариф 30,38 грн за кубометр, однако столичные власти уже поддержали постепенное повышение до 63,79 грн — окончательное решение еще не принято.

Что делать, если вы в реестре должников

Проверить, не открыто ли против вас исполнительное производство, можно бесплатно на сайте Единого реестра должников Министерства юстиции или через сервисы вроде "Опендатабот". Если долг действительно есть, самый быстрый способ избежать ареста счетов и дополнительных взысканий — погасить сумму и предоставить подтверждение исполнителю.

Если же вы считаете, что долга нет или его размер начислен некорректно, обратитесь в водоканал за сверкой начислений и при необходимости добивайтесь перерасчета.

Также Politeka сообщала, вода в Черновцах будет подаваться под сниженным напором: в мэрии сказали, с какого числа.

Как сообщала Politeka, субсидия на коммунальные услуги: в ПФУ рассказали, что делать, если деньги не поступили.