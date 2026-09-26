Пенсию, назначенную в Украине, при выезде за границу на постоянное проживание выплачивают вперед — за шесть месяцев. В Пенсионном фонде пояснили, кому продолжат платить и в каких странах.

Пенсионные выплаты украинцам при выезде за границу регулирует статья 51 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Если пенсионер выезжает на постоянное место жительства за границу, назначенную в Украине пенсию выплачивают вперед — за шесть месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета.

В то же время во время пребывания за границей пенсия поступает лишь тогда, когда это предусмотрено международным договором, ратифицированным Верховной Радой Украины. Во всех остальных случаях выплаты останавливаются.

В каких странах пенсию будут платить и дальше

Пенсионный фонд Украины приводит перечень государств, с которыми подписаны и ратифицированы договоры о социальном обеспечении. Это Болгария (2001), Эстония (2010), Испания (1996), Латвия (1998), Литва (2001), Словакия (2000), Чехия (2001), Португалия (2009) и Польша (2012).

Именно в этих девяти странах при переезде на постоянное проживание выплату пенсии продолжает украинская сторона. В других государствах, с которыми нет соответствующего соглашения, деньги после выезда поступать не будут.

Как оформить выплату вперед

Чтобы получить пенсию за шесть месяцев вперед, следует до отъезда обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту учета. Начисление происходит после снятия пенсионера с учета по месту постоянного проживания.

Детали можно уточнить в контакт-центре ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 или на e-mail info@pfu.gov.ua.

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