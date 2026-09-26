Пенсію, призначену в Україні, при виїзді за кордон на постійне проживання виплачують наперед — за шість місяців. У Пенсійному фонді пояснили, кому продовжать платити та в яких країнах.

Пенсійні виплати українцям при виїзді за кордон регулює стаття 51 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Якщо пенсіонер виїжджає на постійне місце проживання за кордон, призначену в Україні пенсію виплачують наперед — за шість місяців, рахуючи з місяця, що настає після зняття з обліку.

Водночас під час перебування за кордоном пенсія надходить лише тоді, коли це передбачено міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України. У всіх інших випадках виплати зупиняються.

У яких країнах пенсію платитимуть далі

Пенсійний фонд України наводить перелік держав, з якими підписано та ратифіковано договори про соціальне забезпечення. Це Болгарія (2001), Естонія (2010), Іспанія (1996), Латвія (1998), Литва (2001), Словаччина (2000), Чехія (2001), Португалія (2009) та Польща (2012).

Саме в цих дев'яти країнах під час переїзду на постійне проживання виплату пенсії продовжує українська сторона. В інших державах, з якими немає відповідної угоди, гроші після виїзду не надходитимуть.

Як оформити виплату наперед

Щоб отримати пенсію за шість місяців наперед, потрібно до від'їзду звернутися до Пенсійного фонду України за місцем обліку. Нарахування відбувається після зняття пенсіонера з обліку за місцем постійного проживання.

Деталі можна уточнити в контакт-центрі ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 або на e-mail info@pfu.gov.ua.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія у розмірі 30% від зарплати: у ПФУ розповіли, хто має право на такі виплати.

Також Politeka повідомляла, пенсія 10 000 гривень в Україні: скільки потрібно заробляти, щоб отримати.