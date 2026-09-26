Участники боевых действий имеют право на 75% скидки на коммунальные услуги — кому именно такая льгота предусмотрена и на какие платежи распространяется, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Коммунальные тарифы в Украине — ежемесячное бремя для многих семей, однако для участников боевых действий государство предусмотрело 75% скидки на коммунальные услуги. Такую льготу гарантирует статья 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, скидка в размере 75% действует сразу на несколько видов платежей. Речь идет о плате за пользование жильем (квартирной плате) и коммунальных услугах — газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, а также вывоз бытовых отходов. Отдельно скидка распространяется на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд.

Льгота предоставляется не на всю площадь, а только в пределах установленных норм. Это 21 квадратный метр общей площади жилья на каждого человека, который постоянно проживает в помещении и имеет право на скидку, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Для жилья, которое отапливается природным газом, нормы иные. Если семья ветерана состоит только из нетрудоспособных лиц и использует газ для индивидуального отопления, норма составляет 42 квадратных метра отапливаемой площади на одного человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 квадратный метр на семью.

В круг льготников входят и члены семьи ветерана. Это супруг или супруга, дети до 18 лет, а также неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы либо инвалидностью I группы. Право имеют также лицо, ухаживающее за лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и проживающее вместе с ним, нетрудоспособные родители и лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника.

Кроме того, участники боевых действий имеют 75% скидки на стоимость печного бытового топлива — если живут в домах без другого вида отопления. Здесь льготу рассчитывают в пределах минимальных норм обеспечения и предельного показателя стоимости топлива.

Как оформить льготу

Для оформления скидки участнику боевых действий нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или подать заявление через уполномоченных должностных лиц территориальной громады. С собой стоит иметь паспорт, удостоверение участника боевых действий, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и, при необходимости, документы, подтверждающие право на льготу для членов семьи.

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