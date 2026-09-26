Военнослужащие и их семьи, которые не имеют собственного жилья или чье жилье пострадало от российских атак, могут воспользоваться несколькими государственными механизмами: компенсацией за аренду, жилищным сертификатом или льготным кредитом. Рассказываем, какие условия действуют в 2026 году и как оформить каждую из программ.

Компенсация за поврежденное жилье в Украине доступна и военным — но этим жилищные гарантии для них не ограничиваются. Государство предусмотрело для военнослужащих сертификаты на уничтоженное жилье, ежемесячную компенсацию за аренду и льготные кредиты на покупку квартиры.

По информации АрмияInform, если военнослужащий не обеспечен служебной квартирой, государство ежемесячно выплачивает ему денежную компенсацию за наем жилья. Ее размер зависит от региона службы и количества членов семьи. Выплату назначают тем, кто состоит на квартирном учете и не получил служебное жилье.

Жилищный сертификат за уничтоженное жилье

Для военных, чье собственное жилье полностью разрушено в результате российских атак, предусмотрен отдельный механизм. В рамках государственной программы «єВідновлення» владелец может получить жилищный сертификат и использовать его для покупки квартиры, дома или комнаты либо для инвестирования в новостройку.

Сертификат действует пять лет. Его можно использовать также как первый взнос по программе льготной ипотеки «єОселя». Владельцам полностью разрушенных частных домов доступна и альтернатива — денежная компенсация на строительство нового дома на собственном земельном участке, которую выплачивают двумя траншами.

Компенсация на ремонт поврежденного жилья

Если жилье пострадало, но подлежит восстановлению, размер выплаты зависит от масштаба повреждений. На текущий ремонт предоставляют до 200 тысяч гривен, на капитальный ремонт квартиры — до 350 тысяч гривен, а частного дома — до 500 тысяч гривен. Правительство в 2026 году сохранило эти максимальные размеры компенсаций.

Программа охватывает жилье, поврежденное после 24 февраля 2022 года. Деньги перечисляют двумя траншами — сначала 70% назначенной суммы, затем остальные 30%. На ремонт средства нужно использовать в течение 12 месяцев, на капитальный — до 18 месяцев.

Как оформить выплату или сертификат

Первый шаг — сообщить о поврежденном либо уничтоженном имуществе. Сделать это можно через приложение «Дія», ближайший ЦНАП или нотариуса. Далее следует открыть специальный счет «єВідновлення» в одном из банков-партнеров и подать заявление на компенсацию.

Затем жилье осматривает комиссия местных властей — фиксирует повреждения, определяет перечень необходимых работ и рассчитывает размер выплаты. Решение вносят в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, а средства перечисляют на карту «єВідновлення». Тратить компенсацию произвольно нельзя: деньги идут только на стройматериалы и оплату работ компаний, присоединившихся к программе.

В 2026 году правительство дополнительно выделило 2 миллиарда гривен на ремонт жилья, поврежденного российскими атаками. Этих средств, по расчетам Кабмина, должно хватить на компенсации еще около 20 тысячам семей.

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