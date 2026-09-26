Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на комунальні послуги — кому саме така пільга передбачена і на які платежі поширюється, розповіли в Пенсійному фонді України.

Комунальні тарифи в Україні — щомісячний тягар для багатьох родин, однак для учасників бойових дій держава передбачила 75% знижки на комунальні послуги. Таку пільгу гарантує стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, знижка у 75% діє одразу на кілька видів платежів. Йдеться про плату за користування житлом (квартирну плату) та комунальні послуги — газ, електроенергію, водопостачання й водовідведення, а також вивезення побутових відходів. Окремо знижка поширюється на скраплений балонний газ для побутових потреб.

Пільга надається не на всю площу, а лише в межах встановлених норм. Це 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в приміщенні та має право на знижку, і додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Для житла, яке опалюється природним газом, норми інші. Якщо сім'я ветерана складається лише з непрацездатних осіб і використовує газ для індивідуального опалення, норма становить 42 квадратних метри опалювальної площі на одну особу, що має право на знижку, та додатково 21 квадратний метр на сім'ю.

До кола пільговиків входять і члени сім'ї ветерана. Це дружина або чоловік, діти до 18 років, а також неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I чи II групи або інвалідністю I групи. Право мають також особа, яка доглядає за особою з інвалідністю внаслідок війни I групи й проживає разом із нею, непрацездатні батьки та особа, що перебуває під опікою чи піклуванням пільговика.

Крім того, учасники бойових дій мають 75% знижки на вартість пічного побутового палива — якщо живуть у будинках без іншого виду опалення. Тут пільгу розраховують у межах мінімальних норм забезпечення та граничного показника вартості палива.

Як оформити пільгу

Для оформлення знижки учаснику бойових дій потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України або подати заяву через уповноважених посадових осіб територіальної громади. Із собою варто мати паспорт, посвідчення учасника бойових дій, реєстраційний номер облікової картки платника податків і, за потреби, документи, що підтверджують право на пільгу для членів сім'ї.

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