Держава анонсувала нову систему супроводу ветеранів: замість самостійного ходіння інстанціями військовий звертатиметься один раз, а далі його вестиме державний фахівець. На ветеранську політику в бюджеті-2027 заклали 20,5 млрд грн — на 3 млрд більше, ніж цьогоріч.

Сервіси для військових у «Дії» розширюються — паралельно Міністерство у справах ветеранів готує нову систему супроводу, за якої ветеран звертається по допомогу один раз, а далі до результату його веде державний фахівець.

Українська система підтримки ветеранів має стати зручнішою для військових, які повертаються до цивільного життя. Замість того, щоб людина самостійно ходила різними установами, збирала довідки й з'ясовувала, куди звертатися далі, цю роботу планують передати державним фахівцям.

Про це в ефірі День.LIVE розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, повідомляє Новини.LIVE. За його словами, ідея полягає в тому, що ветеран звертається за необхідною допомогою, а далі система сама супроводжує його до отримання результату.

Ветеран має звернутися лише один раз

Новий підхід передбачає перехід до проактивної роботи. Якщо ветеран залишає заявку в застосунку «Дія» або «Ветеран Pro», після цього з ним має зв'язатися спеціаліст із супроводу, який допомагатиме проходити необхідні процедури й контролюватиме процес до моменту отримання результату.

«Бо зараз ветерана відправляють, повідомляють, що треба те зробити, те взяти. Це не його справа. Його справа — отримати те, що йому потрібно, з найменшими зусиллями», — наголосив Кім.

Окрема служба супроводу ветеранів

Для цього планують створити державну службу супроводу саме ветеранів. Вона має працювати паралельно з розвитком цифрових сервісів. За основу можуть узяти досвід патронатних служб, які вже допомагають військовим і ветеранам, зокрема «Ангели Тройки» (раніше «Ангели Азова»), що фактично виконують значну частину бюрократичної роботи за людину.

Окремий акцент — на зміні самої філософії роботи держави. Сьогодні ветеран часто змушений самостійно з'ясовувати, яка послуга йому доступна, які документи потрібні й до якої установи звертатися. У новій моделі держава сама визначатиме потреби людини і пропонуватиме необхідний супровід.

Скільки грошей заклали на ветеранів у бюджеті-2027

У проєкті бюджету на 2027 рік на ветеранську політику закладено 20,5 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж планували витратити цього року.

Додаткові кошти мають піти передусім на кілька ключових напрямів: психологічну реабілітацію ветеранів разом із родинами, одноразові грошові виплати та забезпечення житлом.

Як отримати супровід

Щоб скористатися новою системою, ветерану достатньо зробити один крок — залишити заявку в застосунку «Дія» або «Ветеран Pro». Далі з ним зв'яжеться спеціаліст із супроводу, який візьме на себе збір документів, звернення до відомств і контроль за виконанням до фактичного отримання послуги. Результатом роботи держави має бути не просто прийнята заява, а отримання людиною того, за чим вона звернулася.

Сімейна реабілітація стартує вже в листопаді

Одним із нових напрямів має стати сімейна психологічна реабілітація. На пілотний проєкт у 2027 році передбачено 1 млрд грн. Його планують реалізувати на базі двох лікарень, а перший етап хочуть провести вже в листопаді, щоб перевірити модель і виправити помилки перед повноцінним запуском у 2027 році.

Окремо йдеться про зміну суспільного сприйняття ветеранів. «Це значна частина суспільства, на яку треба рівнятися», — підсумував Кім.

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