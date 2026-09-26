Дизель по 145 гривен за литр — такой ценник на дизельное топливо в Украине возможен уже зимой при негативном сценарии, предупредил топливный эксперт Дмитрий Леушкин. По более вероятному прогнозу в феврале 2027 года стоимость литра достигнет 115–120 гривен.

Подорожание топлива в Украине зимой может поднять цену дизеля до 115–120 гривен за литр уже в феврале 2027 года, а при негативном сценарии стоимость способна взлететь и до 145 гривен.

Такой прогноз в эфире «Новины.Live» озвучил генеральный директор группы компаний Prime Group, топливный эксперт Дмитрий Леушкин. По его словам, отметка 115–120 гривен за литр — это «оптимизированный прогноз» на зимний период. Бензин, по оценкам специалиста, будет стоить примерно на 10 гривен дешевле дизеля — около 105–110 гривен.

В то же время эксперт не исключает и худшего развития событий. Если ориентироваться на текущие европейские ценники, дизель по 145 гривен за литр становится реальностью: пиковая стоимость топлива в Европе сейчас достигает около 2,8–2,9 евро за литр, то есть 143,91–149,05 гривны.

Что повлияет на цену дизеля

Ключевое влияние на итоговые цифры на АЗС, по словам эксперта, окажут мировая цена нефти, колебания курса гривни, уровень акцизов и общая ситуация на глобальном рынке. Впрочем, сам Леушкин называет сценарий с ценой 145 гривен за литр менее реалистичным.

«Чтобы не нагонять лишнего ужаса, я считаю, что дизель будет по 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что нет завершения войны — ни одной, ни другой, потому что мы будем переживать достаточно тяжелую зиму и отвечать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены», — объяснил он.

Сейчас в Украине держатся цены на топливо, которые в Европе были еще полгода назад. Если зимой мировые котировки поднимутся, украинская стоимость топлива подтянется к европейским показателям. Ранее директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн призывал водителей, бизнес и местные власти заранее сформировать небольшой резерв топлива, чтобы спокойно пройти периоды возможных перебоев с поставками.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо в Днепре резко взлетели: стоимость дизеля достигла психологической отметки.

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