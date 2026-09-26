За первое полугодие 2026 года средняя пенсия выросла с 6544 до 7272 гривен (+728 грн, или 11,12%). Но почти половина пенсионеров до сих пор получает меньше 5000 гривен в месяц.

Пенсии в Украине заметно выросли за первое полугодие 2026 года: средняя выплата поднялась с 6544 до 7272 гривен, то есть на 728 гривен (+11,12%). Вот только для большинства пожилых людей эта цифра так и осталась статистикой, а не деньгами на карте.

Дело в том, что средняя пенсия — это не сумма, которую получает большинство. Она складывается из очень разных выплат, и свежие данные Пенсионного фонда Украины, которые проанализировало издание «Зеркало недели» (ZN.UA), показывают, насколько неравной остается пенсионная реальность.

Сколько на самом деле получают украинские пенсионеры

Самая большая группа — 2 398 705 пенсионеров — получает от 3001 до 4000 гривен в месяц. Это 24% всех получателей, и средний размер выплаты здесь — всего 3581 гривна. Еще 1 719 253 человека имеют пенсию от 4001 до 5000 гривен, средняя в этой группе — 4525 гривен.

Добавим 335 771 пенсионера, у которых выплата и вовсе меньше 3000 гривен. Вместе выходит 4 453 729 человек — то есть почти половина всех украинских пенсионеров живет на сумму меньше 5000 гривен в месяц.

Дальше распределение такое: от 5001 до 6000 гривен получают 1 487 429 пенсионеров (14,9%, средняя — 5378 гривен), а от 6001 до 7000 гривен — 827 131 человек (8,3%, средняя — 6450 гривен). Если сложить все категории до 7000 гривен, наберется 6 768 289 человек — около двух третей всех получателей.

Кто «тянет» среднюю пенсию вверх

На противоположной стороне — выплаты свыше 10 тысяч гривен, и таких почти 1,88 миллиона. От 10 001 до 15 000 гривен получают 955 823 пенсионера (средняя — 12 021 гривна), от 15 001 до 20 000 — 487 672 человека, от 20 001 до 25 000 — еще 238 387. Отдельно 168 323 пенсионера имеют от 25 001 до 30 000 гривен, а свыше 30 000 гривен получают 29 530 человек — это лишь 0,3%.

Именно эти высокие выплаты существенно подтягивают общую среднюю цифру. Региональный разрыв тоже огромный: на 1 июля средняя пенсия в Киеве составляла 9901 гривну, а в Тернопольской области — 5656 гривен. Разница достигает 4244 гривны.

Что изменилось после индексации

С 1 марта 2026 года пенсии пересчитали для 9,5 миллиона человек. Среднее повышение составило 648 гривен, минимальная надбавка была 100 гривен, а максимальная — 2595 гривен. Для человека, которому добавили 500 гривен, это реальная помощь: за год выходит 6000 гривен на лекарства, продукты или коммунальные услуги.

За полгода количество пенсионеров в Украине уменьшилось с 10 167 150 до 9 976 619 — на 190 531 человека. Именно на этом фоне средняя пенсия и выросла до 7272 гривен. Для тех, кто получает минимальные выплаты, проблема низкого дохода после индексации никуда не исчезает.

Ранее Politeka сообщала, пенсия 80% от зарплаты в Украине: кому гарантируют минимум 7785 гривен.

Также Politeka сообщала, минимальную пенсию в Украине хотят повысить до 8000 гривен.