Попри те, що тарифи на комунальні послуги офіційно не змінювалися, частина українців отримала платіжки з вищими сумами. Фахівці пояснили, чому так сталося і як виправити рахунок.

Комунальні тарифи в Україні офіційно лишилися без змін, однак частина українців уже отримала платіжки з вищими сумами, ніж очікувалося. Як пояснює «Перший бізнесовий», у більшості випадків причина не в тарифах, а в помилках під час передачі показників або некоректному нарахуванні споживання.

Несвоєчасно передані показання

Найпоширеніша причина завищеного рахунку — показання, які передали із запізненням. Якщо дані не надійшли вчасно, постачальник автоматично застосовує середньомісячні обсяги споживання, а вони часто вищі за фактичні. Саме тому у платіжці з'являється сума, більша за реально спожитий обсяг послуг.

Помилка в одній цифрі

Ще одна причина — некоректні показання, які споживачі вводять випадково. Навіть одна неправильно вписана цифра може суттєво збільшити суму нарахувань. Постачальники наголошують, що такі помилки трапляються регулярно, особливо під час переходу споживачів на нові цифрові сервіси.

Технічні збої в системах комунальників

Інколи сума в платіжці зростає через технічні збої або затримки в оновленні даних у системах комунальних підприємств. Через це споживачі можуть отримати рахунки з некоректними обсягами споживання, які доведеться уточнювати.

Як перевірити та виправити рахунок

Фахівці радять перед відправленням перевіряти показання, зберігати фото лічильників та контролювати історію нарахувань у застосунках постачальників. Якщо помилку виявлено, варто одразу звернутися до контакт-центру або центру обслуговування: там рахунок скоригують відповідно до фактичних даних.

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