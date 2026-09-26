За чотири роки школи України втратили 755,6 тисячі учнів, а старшу школу поки що не переводитимуть на нову 12-річну модель навчання.

Тривалість уроків у школах — не єдина зміна, з якою українська освіта вступає в 2026–2027 навчальний рік. За чотири роки школи України втратили 755,6 тисячі учнів, а кількість педагогів скоротилася на 52,7 тисячі — такі дані наводять аналітики благодійного фонду savED.

Середня освіта в Україні працює в умовах трьох ключових викликів: демографічного спаду, безпекових ризиків та нерівного доступу дітей до очного навчання. Про це йдеться в аналітиці фонду savED.

Учнів і вчителів стає менше

У 2026 році до першого класу пішли близько 243,3 тисячі дітей. Водночас загальна кількість школярів за чотири роки скоротилася на 755,6 тисячі. Така сама тенденція спостерігається і серед педагогів: за цей період їхня кількість зменшилася на 52,7 тисячі.

На ситуацію впливають демографічний спад і переміщення населення. Через це змінюється географія попиту на освіту: в одних громадах дітей стає менше, а інші стикаються з додатковим навантаженням на школи й освітню інфраструктуру.

Безпека визначає формат навчання

Безпекова ситуація лишається одним із головних факторів, який визначає, як працюють школи в різних регіонах. Громади продовжують облаштовувати укриття, відновлювати освітню інфраструктуру, вкладати кошти в енергостійкість і транспорт, а також повертати дітей до очного навчання.

При цьому умови суттєво відрізняються не лише між областями, а й між окремими громадами та школами.

П’ятий навчальний рік повномасштабної війни ми починаємо з дуже різними локальними викликами. На жаль, усіх об’єднує підвищення небезпеки — це чітко демонструють зібрані дані

Саме нерівномірність ситуації в регіонах впливає на доступ дітей до освіти та створює додаткові труднощі для впровадження освітніх змін, зазначають у фонді.

Старша школа працюватиме за старою моделлю

Для учнів 10–11 класів збережуть чинну модель навчання, щоб вони могли завершити старшу школу за програмами, за якими почали вчитися. Це має запобігти переходу на нову трирічну модель посеред освітнього циклу.

Нову модель профільної середньої освіти поки що запровадили в пілотному форматі. Повноцінний перехід до навчання у 10–12 класах запланований з 1 вересня 2027 року.

Що далі зі старшою школою

У savED наголошують, що на освіту впливають два паралельні процеси. Держава та громади адаптують систему до тривалої війни — розширюють мережу укриттів, відновлюють інфраструктуру, розвивають рішення для повернення дітей до очного навчання. Водночас демографічний спад і переміщення населення змінюють структуру освітньої мережі.

Комітет Верховної Ради з питань освіти завершує підготовку законопроєкту №15082-д. Документ має надати право учням 10–11 класів довчитися в тому самому закладі, де вони почали навчання, навіть якщо той змінить статус на гімназію.