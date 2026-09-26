У Києві офіційно встановили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення — 63,79 грн за кубометр.

Мобільні тарифи для пенсіонерів у Києві вже переписали, а тепер зміна торкнеться всіх мешканців столиці: для киян офіційно встановили новий тариф на воду — 63,79 грн за кубометр централізованого водопостачання та водовідведення. Раніше обговорювану ціну близько 90 грн за кубометр для населення поки не застосовуватимуть.

Про нововведення повідомляє КМДА. Відповідне розпорядження стосується послуг "Київводоканалу": документ підписали, погодили в органах юстиції та оприлюднили на офіційному порталі міста.

Скільки тепер коштує вода для киян

Побутові споживачі платитимуть 63,79 грн за кубометр. У цю суму входять одразу дві послуги — централізоване постачання холодної води та водовідведення.

Тариф у майже 90 грн поки не вводять

Під час попереднього перегляду вартості комунальних послуг у столиці обговорювалася ціна близько 90 грн за кубометр. Однак для населення цей показник наразі не застосовуватимуть.

Зміну тарифів Київська міська рада підтримала 3 вересня. Сам тариф 63,79 грн/м³ ще у 2025 році затвердила НКРЕКП для ПрАТ "АК "Київводоканал".

У КМДА наголошують, що подальше коригування вартості послуг має бути поступовим: місто орієнтуватиметься на фактичні витрати підприємства та фінансове навантаження на споживачів.

Що робити, якщо в платіжці інша сума

Оскільки платіжки тепер перераховують за новим тарифом, варто звірити квитанцію: за воду й водовідведення має стояти 63,79 грн за кубометр. Якщо вказана стара ціна або сума виглядає завищеною, зверніться до "Київводоканалу" через контакт-центр або особистий кабінет на офіційному сайті підприємства — там перевірять нарахування.

Нагадаємо: в Україні на початок вересня 2026 року нараховувалося понад 173 тисячі виконавчих проваджень через борги за водопостачання та водовідведення. Водночас кількість нових справ цього року скоротилася порівняно з торішньою.

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