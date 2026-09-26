Учасники бойових дій у 2026 році можуть отримати дострокову пенсію за віком, щомісячне підвищення на 648,75 гривні та мінімальну пенсійну виплату до 18 885 гривень для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.

Пенсія для учасників бойових дій в Україні у 2026 році передбачає одразу кілька виплат: дострокову пенсію за віком, щомісячне підвищення на 648,75 гривні та мінімальну пенсійну виплату до 18 885 гривень для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни.

Щоб скористатися всіма передбаченими законом виплатами, учасник бойових дій має спершу підтвердити свій статус. Право на дострокову пенсію для чоловіків настає з 55 років за наявності 25 років страхового стажу, для жінок — з 50 років за 20 років стажу. Розмір виплат залежить від заробітної плати, страхового стажу та встановлених державою надбавок.

Роз'яснення щодо порядку призначення дострокової пенсії за статтею 115 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» надав Рівненський обласний ТЦК та СП, повідомляє Інформатор із посиланням на SUD.UA. Коло осіб, яких відносять до учасників бойових дій, визначене статтею 6 Закону України №3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Заяву про призначення пенсії можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації, а також дистанційно — через портал електронних послуг фонду з електронним підписом або через застосунок «Дія».

Яку надбавку отримують учасники бойових дій

Ветеранам війни, до яких належать і учасники бойових дій, передбачене підвищення до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік це 648,75 гривні — 25% від 2 595 гривень. Таку доплату встановлюють до будь-якого виду пенсії, а статус УБД можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

Виплати для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни

Окремі правила діють для тих, кого визнано особами з інвалідністю внаслідок виконання обов'язків військової служби. У 2026 році для них встановлено такі мінімальні пенсійні виплати:

I група — 18 885 гривень;

II група — 15 494 гривні;

III група — 10 625 гривень.

Крім того, передбачені доплати за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону №1767-III. Право на таку доплату мають, зокрема, громадяни, нагороджені орденами. Її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — тобто від 596,85 до 1 038 гривень. Додатково до цього виду пенсії встановлюється цільова грошова допомога в розмірі 40 гривень.

Водночас максимальний розмір пенсії, призначеної за Законом №1058, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Під час визначення цього обмеження враховують надбавки, підвищення, додаткову пенсію, цільове грошове забезпечення, індексацію та інші доплати.

Як підтвердити статус учасника бойових дій

Щоб отримати доступ до перелічених виплат, спочатку потрібно оформити статус УБД. Звернутися до комісії можуть командир військової частини, сам військовослужбовець або звільнений у запас захисник через ТЦК та СП. Комісії розглядають подані документи протягом місяця й ухвалюють рішення про надання статусу, а в разі відмови зобов'язані обґрунтувати причину.

Отримати статус УБД у 2026 році можна двома шляхами — автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни або через відповідну комісію Міноборони. Автоматичний спосіб діє після внесення уповноваженою особою військової частини відомостей про бойове завдання до реєстру протягом п'яти днів — тоді військовослужбовцю не потрібно самостійно писати рапорти чи збирати документи.

Статус УБД можуть отримати й добровольці, які захищали Україну з 24 лютого по 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчого формування у взаємодії зі ЗСУ, МВС, ДПСУ чи СБУ. Для цього потрібна довідка від командира військової частини або, за її відсутності, нотаріально засвідчені свідчення щонайменше трьох військовослужбовців зі статусом УБД.

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