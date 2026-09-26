Участники боевых действий в 2026 году могут получить досрочную пенсию по возрасту, ежемесячную надбавку в размере 648,75 гривни и минимальную пенсионную выплату до 18 885 гривен для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.

Пенсия для участников боевых действий в Украине в 2026 году предусматривает сразу несколько выплат: досрочную пенсию по возрасту, ежемесячную надбавку в размере 648,75 гривни и минимальную пенсионную выплату до 18 885 гривен для ветеранов с инвалидностью вследствие войны.

Чтобы воспользоваться всеми предусмотренными законом выплатами, участник боевых действий должен сначала подтвердить свой статус. Право на досрочную пенсию для мужчин наступает с 55 лет при наличии 25 лет страхового стажа, для женщин — с 50 лет при 20 годах стажа. Размер выплат зависит от заработной платы, страхового стажа и установленных государством надбавок.

Разъяснение о порядке назначения досрочной пенсии по статье 115 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предоставил Ровенский областной ТЦК и СП, сообщает Информатор со ссылкой на SUD.UA. Круг лиц, относящихся к участникам боевых действий, определен статьей 6 Закона Украины №3551 «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». С заявлением о назначении пенсии можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации, а также дистанционно — через портал электронных услуг фонда с электронной подписью или через приложение «Дія».

Какую надбавку получают участники боевых действий

Ветеранам войны, к которым относятся и участники боевых действий, предусмотрено повышение к пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 2026 год это 648,75 гривни — 25% от 2 595 гривен. Такая доплата устанавливается к любому виду пенсии, а статус УБД могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

Выплаты для ветеранов с инвалидностью вследствие войны

Отдельные правила действуют для тех, кто признан лицами с инвалидностью вследствие выполнения обязанностей военной службы. В 2026 году для них установлены следующие минимальные пенсионные выплаты:

I группа — 18 885 гривен;

II группа — 15 494 гривни;

III группа — 10 625 гривен.

Кроме того, предусмотрены доплаты за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом №1767-III. Право на такую доплату имеют, в частности, граждане, награжденные орденами. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, — то есть от 596,85 до 1 038 гривен. Дополнительно к этому виду пенсии устанавливается целевая денежная помощь в размере 40 гривен.

В то же время максимальный размер пенсии, назначенной в соответствии с Законом №1058, не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. При определении этого ограничения учитывают надбавки, повышение, дополнительную пенсию, целевое денежное обеспечение, индексацию и другие доплаты.

Как подтвердить статус участника боевых действий

Чтобы получить доступ к перечисленным выплатам, сначала нужно оформить статус УБД. Обратиться в комиссию могут командир воинской части, сам военнослужащий или уволенный в запас защитник через ТЦК и СП. Комиссии рассматривают представленные документы в течение месяца и принимают решение о предоставлении статуса, а в случае отказа обязаны обосновать причину.

Получить статус УБД в 2026 году можно двумя путями — автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны или через соответствующую комиссию Минобороны. Автоматический способ действует после внесения уполномоченным лицом воинской части сведений о боевом задании в реестр в течение пяти дней — тогда военнослужащему не нужно самостоятельно писать рапорты или собирать документы.

Статус УБД могут получить и добровольцы, защищавшие Украину с 24 февраля по 25 марта 2022 года самостоятельно или в составе добровольческого формирования во взаимодействии с ВСУ, МВД, ГПСУ или СБУ. Для этого необходима справка от командира воинской части или, при ее отсутствии, нотариально заверенные показания не менее трех военнослужащих со статусом УБД.

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