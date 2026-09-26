За рік медіанні ціни на однокімнатні квартири зросли майже в усіх обласних центрах України. Найдорожче житло — в Ужгороді (78,3 тис. доларів), а найдешевше — у Херсоні (12 тис. доларів).

Ціни на житло в Україні у вересні 2026 року знову зросли — однокімнатні квартири подорожчали майже в усіх обласних центрах країни. Про це повідомляє OLX Нерухомість.

Найдорожче нині купувати однокімнатну квартиру в Ужгороді — медіанна ціна становить 78,3 тис. доларів. На другому місці Львів із показником 77,2 тис. доларів, а Київ посідає третє місце — 75 тис. доларів.

Водночас найдешевше житло залишається у прифронтових і південних регіонах. У Херсоні однокімнатну квартиру можна придбати за медіанною ціною 12 тис. доларів, у Запоріжжі — за 16 тис. доларів, а в Миколаєві — за 20,5 тис. доларів.

Де квартири подорожчали найбільше

Найбільше за рік медіанна вартість однокімнатних квартир зросла у Хмельницькому — на 20%, до 44,7 тис. доларів. Далі йдуть:

Львів — на 19%, до 77,2 тис. доларів;

Кропивницький — на 17%, до 31,8 тис. доларів;

Вінниця — на 17%, до 59,2 тис. доларів;

Одеса — на 16%, до 51,9 тис. доларів;

Івано-Франківськ — на 16%, до 50,2 тис. доларів.

Ще на 13% за рік зросли ціни в Ужгороді, Тернополі та Сумах. При цьому Ужгород і лишається містом із найвищою медіанною ціною однокімнатної квартири — 78,3 тис. доларів.

Скільки коштують квартири в інших містах

У Житомирі медіанна ціна за рік зросла на 11% і досягла 52 тис. доларів. У Черкасах і Полтаві подорожчання становило по 7% — до 48,3 тис. і 39,6 тис. доларів відповідно.

Ще на 6% зросли ціни у Чернівцях, Харкові та Миколаєві, однак вартість квартир у цих містах суттєво відрізняється: у Чернівцях — 60,2 тис. доларів, у Харкові — 25,1 тис. доларів, у Миколаєві — 20,5 тис. доларів.

У Дніпрі, Києві та Чернігові однокімнатні квартири за рік подорожчали на 4%. У серпні 2026 року медіанна ціна становила 31,6 тис. доларів у Дніпрі, 75 тис. доларів у Києві та 34,2 тис. доларів у Чернігові. У Запоріжжі зростання було мінімальним серед міст, де ціни підвищилися, — лише 2%, до 16 тис. доларів.

Де квартири стали дешевшими

Рівне та Херсон стали єдиними обласними центрами, де медіанна ціна однокімнатних квартир за рік знизилася. У Рівному вона впала на 5% — до 55,5 тис. доларів. У Херсоні здешевлення було суттєвішим — на 14%, до 12 тис. доларів, що є найнижчим показником серед обласних центрів.

Загалом, за даними OLX Нерухомість, найбільше ціни на однокімнатні квартири зросли у західних і центральних містах України. На вартість житла впливають структура попиту й пропозиції, а також безпекова ситуація в конкретному регіоні.

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