В Киеве официально установили новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение — 63,79 грн за кубометр.

Мобильные тарифы для пенсионеров в Киеве уже переписали, а теперь изменение коснется всех жителей столицы: киевляне официально получили новый тариф на воду — 63,79 грн за кубометр централизованного водоснабжения и водоотведения. Ранее обсуждавшуюся цену около 90 грн за кубометр для населения пока применять не будут.

О нововведении сообщает КГГА. Соответствующее распоряжение касается услуг "Киевводоканала": документ подписали, согласовали в органах юстиции и обнародовали на официальном портале города.

Сколько теперь стоит вода для киевлян

Бытовые потребители будут платить 63,79 грн за кубометр. В эту сумму входят сразу две услуги — централизованное снабжение холодной водой и водоотведение.

Тариф почти в 90 грн пока не вводят

Во время предыдущего пересмотра стоимости коммунальных услуг в столице обсуждалась цена около 90 грн за кубометр. Однако для населения этот показатель пока применять не будут.

Изменение тарифов Киевский городской совет поддержал 3 сентября. Сам тариф 63,79 грн/м³ еще в 2025 году утвердила НКРЭКУ для ЧАО "АК "Киевводоканал".

В КГГА подчеркивают, что дальнейшая корректировка стоимости услуг должна быть постепенной: город будет ориентироваться на фактические расходы предприятия и финансовую нагрузку на потребителей.

Что делать, если в платежке другая сумма

Поскольку платежки теперь пересчитывают по новому тарифу, стоит сверить квитанцию: за воду и водоотведение должна стоять сумма 63,79 грн за кубометр. Если указана старая цена или сумма выглядит завышенной, обратитесь в "Киевводоканал" через контакт-центр или личный кабинет на официальном сайте предприятия — там проверят начисления.

Напомним: в Украине на начало сентября 2026 года насчитывалось более 173 тысяч исполнительных производств из-за долгов за водоснабжение и водоотведение. При этом количество новых дел в этом году сократилось по сравнению с прошлогодним.

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