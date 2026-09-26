Через російські удари по фармацевтичних складах і заводах ціни на ліки в Україні зростатимуть, передусім на імпортні препарати. Про загальний дефіцит наразі не йдеться, однак окремі препарати можуть тимчасово зникати з аптек.

Подорожчання продуктів у Харкові вже відчули покупці, а тепер удари РФ по складах можуть підштовхнути вгору й ціни на ліки. Частина препаратів уже зникає з аптек — передусім ті, які люди приймають постійно.

Як повідомляють Факти ICTV, лише за вересень російські атаки знищили або пошкодили кілька великих об'єктів фармацевтичної логістики. Під удари потрапили складські комплекси на Київщині, у Києві та в Одесі. 23 вересня Росія атакувала фармацевтичний завод "Дарниця" в Києві, а раніше під ударом опинився склад одного з найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Одесі.

Наслідки атак уже відчувають в аптеках: окремі препарати то зникають із продажу, то знову з'являються. Через пошкодження складів і порушення звичних маршрутів постачання імпортні ліки надходять із затримками. Найбільше проблем зараз виникає з препаратами, які люди приймають постійно, зокрема з гормональними засобами для щитоподібної залози.

Чи буде дефіцит ліків в Україні

Говорити про загальний дефіцит медикаментів підстав немає, пояснив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов. За його словами, Україна здатна досить швидко перебудувати логістику, зокрема завдяки близькості до європейського кордону. Для цього вже є досвід мобільних аптек і доставки препаратів Укрпоштою.

Імпортери та виробники вже розосереджують запаси, зберігаючи ліки на менших складах. Великі міжнародні компанії можуть тримати частину запасів у ЄС і завозити в Україну меншими партіями, щоб не залежати від одного великого складського комплексу. Схожий досвід Україна вже мала на початку повномасштабної війни: тоді держава спростила ввезення препаратів, пришвидшила розмитнення та дозволила за спрощеною процедурою реєструвати ліки, сертифіковані в ЄС, США та Японії.

Чи подорожчають ліки в Україні

Втрати через російські атаки та додаткові витрати на зберігання й доставлення призведуть до підвищення цін на ліки, заявив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда. Точний відсоток здорожчання він не називає, оскільки для кожного препарату ситуація буде різною.

Поступово дорожчатимуть передусім імпортні препарати. На їхню ціну впливають складніша логістика, курс долара, нові правила ввезення та вартість пального. Фармкомпанії, за словами Комаріди, намагатимуться стримувати зростання вартості, адже різке подорожчання зменшує доступність лікування для людей.

Які ліки можуть зникнути з аптек

Найбільш вразливими є препарати, які люди приймають постійно. Через перебої з постачанням та ажіотажний попит окремі позиції можуть тимчасово зникати з аптек. У вересні вже повідомляли про проблеми з деякими гормональними препаратами для щитоподібної залози — зокрема, в окремих аптеках було складно знайти засоби з левотироксином.

Водночас говорити про загальний дефіцит таких ліків поки що зарано: препарати залишаються на складах, а необхідні постачання продовжуються. Тому Комаріда не радить скуповувати медикаменти, які зараз не потрібні, — масовий ажіотаж здатен лише швидше спорожнити аптечні полиці.

Що робити пацієнтам із хронічними хворобами

Людям із хронічними захворюваннями, які щодня приймають призначені лікарем препарати, експерт радить мати запас необхідних ліків приблизно на два-три місяці. Водночас не варто скуповувати все підряд: це лише створює штучний дефіцит і провокує зростання цін.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Україні: ціни на який товар виросли вдвічі.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Україні: у Мінагрополітики пояснили, чому зростають ціни.