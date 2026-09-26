Из-за российских ударов по фармацевтическим складам и заводам цены на лекарства в Украине будут расти, прежде всего на импортные препараты. Об общем дефиците пока речь не идет, однако отдельные препараты могут временно исчезать из аптек.

Подорожание продуктов в Харькове уже ощутили покупатели, а теперь удары РФ по складам могут подтолкнуть вверх и цены на лекарства. Часть препаратов уже исчезает из аптек — прежде всего те, которые люди принимают постоянно.

Как сообщают Факты ICTV, только за сентябрь российские атаки уничтожили или повредили несколько крупных объектов фармацевтической логистики. Под удары попали складские комплексы в Киевской области, в Киеве и в Одессе. 23 сентября Россия атаковала фармацевтический завод "Дарница" в Киеве, а ранее под ударом оказался склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Одессе.

Последствия атак уже ощущают в аптеках: отдельные препараты то исчезают из продажи, то снова появляются. Из-за повреждения складов и нарушения привычных маршрутов поставок импортные лекарства поступают с задержками. Больше всего проблем сейчас возникает с препаратами, которые люди принимают постоянно, в частности с гормональными средствами для щитовидной железы.

Будет ли дефицит лекарств в Украине

Говорить об общем дефиците медикаментов оснований нет, пояснил директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов. По его словам, Украина способна достаточно быстро перестроить логистику, в частности благодаря близости к европейской границе. Для этого уже есть опыт мобильных аптек и доставки препаратов Укрпочтой.

Импортеры и производители уже рассредоточивают запасы, храня лекарства на меньших складах. Крупные международные компании могут держать часть запасов в ЕС и завозить в Украину меньшими партиями, чтобы не зависеть от одного большого складского комплекса. Похожий опыт Украина уже имела в начале полномасштабной войны: тогда государство упростило ввоз препаратов, ускорило растаможивание и разрешило по упрощенной процедуре регистрировать лекарства, сертифицированные в ЕС, США и Японии.

Подорожают ли лекарства в Украине

Потери из-за российских атак и дополнительные расходы на хранение и доставку приведут к повышению цен на лекарства, заявил глава правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида. Точный процент удорожания он не называет, поскольку для каждого препарата ситуация будет разной.

Постепенно дорожать будут прежде всего импортные препараты. На их цену влияют более сложная логистика, курс доллара, новые правила ввоза и стоимость топлива. Фармкомпании, по словам Комариды, будут пытаться сдерживать рост стоимости, ведь резкое подорожание снижает доступность лечения для людей.

Какие лекарства могут исчезнуть из аптек

Наиболее уязвимы препараты, которые люди принимают постоянно. Из-за перебоев с поставками и ажиотажного спроса отдельные позиции могут временно исчезать из аптек. В сентябре уже сообщали о проблемах с некоторыми гормональными препаратами для щитовидной железы — в частности, в отдельных аптеках было сложно найти средства с левотироксином.

В то же время говорить об общем дефиците таких лекарств пока рано: препараты остаются на складах, а необходимые поставки продолжаются. Поэтому Комарида не советует скупать медикаменты, которые сейчас не нужны, — массовый ажиотаж способен лишь быстрее опустошить аптечные полки.

Что делать пациентам с хроническими болезнями

Людям с хроническими заболеваниями, которые ежедневно принимают назначенные врачом препараты, эксперт советует иметь запас необходимых лекарств примерно на два-три месяца. В то же время не стоит скупать все подряд: это лишь создает искусственный дефицит и провоцирует рост цен.

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