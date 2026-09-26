Національний банк 25 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 гривні, а на готівковому ринку американська валюта вже коштує дорожче за 45 гривень. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, що буде з курсом долара та євро в жовтні.

Курс долара в Україні восени продовжує зростати: у п'ятницю, 25 вересня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,97 гривні, а на готівковому ринку американську валюту в середньому продають по 45,07 гривні.

Вересень 2026 року на валютному ринку України виявився місяцем двох різних тенденцій: долар суттєво зріс, а євро пішов униз і опинився на позначці, яку востаннє фіксували наприкінці липня.

Що буде з курсом долара в жовтні

За словами доктора економічних наук Олексія Плотнікова, зростання долара було очікуваним через дефіцит іноземної валюти в Україні. Зараз не працює металургія, немає можливості експортувати сільськогосподарську продукцію, тож виручка не надходить у потрібних обсягах.

«На ринку є попит на долар, але немає пропозиції. До того ж удари Росії по складах і торговельних підприємствах призвели до того, що знищено запаси ліків і продуктів, і все це доводиться закуповувати. Тому попит на іноземну валюту зростає», — пояснив економіст в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

На жовтень 2026 року Плотніков прогнозує офіційний курс гривні до долара в межах 44,85–45,20 гривні за долар. Підстав для зниження, за його словами, немає, а для подальшого зростання їх вистачає — зокрема через необхідність покривати дефіцит бюджету коштом допомоги міжнародних партнерів.

Що відбувається з курсом євро

Наприкінці серпня офіційний курс гривні до євро зафіксувався на рекордному рівні — 52,24 гривні. Відтоді показники помірно знижувалися, і станом на 25 вересня курс становив 51,12 гривні. Співвідношення в основній валютній парі за місяць опустилося з 1,17 долара за євро до 1,14 долара за євро.

«У Європі зараз дефіцит пального, проблеми з міграцією, нестабільна ситуація з експортом та імпортом. Ці питання вимагають вирішення і використання грошей, до того ж вони роблять ЄС менш конкурентоспроможним порівняно зі США», — зазначив Плотніков.

У жовтні, на думку економіста, можливе подальше зниження курсу євро, проте прогнозувати валютний ринок дуже складно. За його словами, залишається сподіватися, що євро сильно не знеціниться, адже країни ЄС — реалістичніші торговельні партнери України, ніж США.

Де вигідніше міняти валюту

Різниця між офіційним і готівковим курсом зараз невелика: 44,97 гривні за долар за курсом Нацбанку проти 45,07 гривні в обмінниках. Це означає, що при купівлі долара готівкою переплата порівняно з офіційним курсом становить близько 10 копійок за долар, тому перед обміном варто порівнювати ціни в кількох пунктах.

Тим, хто планує купувати євро, експерт радить не поспішати з великими обмінами: у жовтні європейська валюта може дешевшати, тож варто стежити за динамікою курсу.