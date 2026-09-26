Курс доллара в Украине осенью продолжает расти: в пятницу, 25 сентября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,97 гривны, а на наличном рынке американскую валюту в среднем продают по 45,07 гривны.
Сентябрь 2026 года на валютном рынке Украины стал месяцем двух разных тенденций: доллар существенно вырос, а евро пошло вниз и оказалось на отметке, которую в последний раз фиксировали в конце июля.
Что будет с курсом доллара в октябре
По словам доктора экономических наук Алексея Плотникова, рост доллара был ожидаемым из-за дефицита иностранной валюты в Украине. Сейчас не работает металлургия, нет возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию, поэтому выручка не поступает в нужных объемах.
«На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым предприятиям привели к тому, что уничтожены запасы лекарств и продуктов, и все это приходится закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет», — пояснил экономист в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.
На октябрь 2026 года Плотников прогнозирует официальный курс гривны к доллару в пределах 44,85–45,20 гривны за доллар. Оснований для снижения, по его словам, нет, а для дальнейшего роста их достаточно — в частности из-за необходимости покрывать дефицит бюджета за счет помощи международных партнеров.
Что происходит с курсом евро
В конце августа официальный курс гривны к евро зафиксировался на рекордном уровне — 52,24 гривны. С тех пор показатели умеренно снижались, и по состоянию на 25 сентября курс составил 51,12 гривны. Соотношение в основной валютной паре за месяц опустилось с 1,17 доллара за евро до 1,14 доллара за евро.
«В Европе сейчас дефицит топлива, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом и импортом. Эти вопросы требуют решения и использования денег, к тому же они делают ЕС менее конкурентоспособным по сравнению с США», — отметил Плотников.
В октябре, по мнению экономиста, возможно дальнейшее снижение курса евро, однако прогнозировать валютный рынок очень сложно. По его словам, остается надеяться, что евро сильно не обесценится, ведь страны ЕС — более реалистичные торговые партнеры Украины, чем США.
Где выгоднее менять валюту
Разница между официальным и наличным курсом сейчас небольшая: 44,97 гривны за доллар по курсу Нацбанка против 45,07 гривны в обменниках. Это означает, что при покупке доллара наличными переплата по сравнению с официальным курсом составляет около 10 копеек за доллар, поэтому перед обменом стоит сравнивать цены в нескольких пунктах.
Тем, кто планирует покупать евро, эксперт советует не спешить с крупными обменами: в октябре европейская валюта может дешеветь, поэтому стоит следить за динамикой курса.