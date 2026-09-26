Национальный банк 25 сентября установил официальный курс доллара на уровне 44,97 гривны, а на наличном рынке американская валюта уже стоит дороже 45 гривен. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что будет с курсом доллара и евро в октябре.

Курс доллара в Украине осенью продолжает расти: в пятницу, 25 сентября, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,97 гривны, а на наличном рынке американскую валюту в среднем продают по 45,07 гривны.

Сентябрь 2026 года на валютном рынке Украины стал месяцем двух разных тенденций: доллар существенно вырос, а евро пошло вниз и оказалось на отметке, которую в последний раз фиксировали в конце июля.

Что будет с курсом доллара в октябре

По словам доктора экономических наук Алексея Плотникова, рост доллара был ожидаемым из-за дефицита иностранной валюты в Украине. Сейчас не работает металлургия, нет возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию, поэтому выручка не поступает в нужных объемах.

«На рынке есть спрос на доллар, но нет предложения. К тому же удары России по складам и торговым предприятиям привели к тому, что уничтожены запасы лекарств и продуктов, и все это приходится закупать. Поэтому спрос на иностранную валюту растет», — пояснил экономист в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

На октябрь 2026 года Плотников прогнозирует официальный курс гривны к доллару в пределах 44,85–45,20 гривны за доллар. Оснований для снижения, по его словам, нет, а для дальнейшего роста их достаточно — в частности из-за необходимости покрывать дефицит бюджета за счет помощи международных партнеров.

Что происходит с курсом евро

В конце августа официальный курс гривны к евро зафиксировался на рекордном уровне — 52,24 гривны. С тех пор показатели умеренно снижались, и по состоянию на 25 сентября курс составил 51,12 гривны. Соотношение в основной валютной паре за месяц опустилось с 1,17 доллара за евро до 1,14 доллара за евро.

«В Европе сейчас дефицит топлива, проблемы с миграцией, нестабильная ситуация с экспортом и импортом. Эти вопросы требуют решения и использования денег, к тому же они делают ЕС менее конкурентоспособным по сравнению с США», — отметил Плотников.

В октябре, по мнению экономиста, возможно дальнейшее снижение курса евро, однако прогнозировать валютный рынок очень сложно. По его словам, остается надеяться, что евро сильно не обесценится, ведь страны ЕС — более реалистичные торговые партнеры Украины, чем США.

Где выгоднее менять валюту

Разница между официальным и наличным курсом сейчас небольшая: 44,97 гривны за доллар по курсу Нацбанка против 45,07 гривны в обменниках. Это означает, что при покупке доллара наличными переплата по сравнению с официальным курсом составляет около 10 копеек за доллар, поэтому перед обменом стоит сравнивать цены в нескольких пунктах.

Тем, кто планирует покупать евро, эксперт советует не спешить с крупными обменами: в октябре европейская валюта может дешеветь, поэтому стоит следить за динамикой курса.