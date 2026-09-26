Військовослужбовець, учасник бойових дій та ветеран — статуси, які українці часто плутають між собою. Пояснюємо, чим вони відрізняються та які безкоштовні послуги й пільги дає кожен із них.

Пільги для військових в Україні залежать від статусу, який людина має зараз. Військовослужбовець, учасник бойових дій (УБД) та ветеран — це три різні поняття, і кожне з них дає свій набір прав, знижок і безкоштовних послуг.

Поки захисник виконує службові завдання, він є військовослужбовцем. Частина воїнів також мають посвідчення учасника бойових дій, а після звільнення військові стають ветеранами. Різницю між цими статусами роз'яснює профільний проєкт veteran.com.ua.

Що гарантовано військовослужбовцю

Військовослужбовець — особа, яка проходить службу в ЗСУ, Національній гвардії, Держприкордонслужбі чи інших військових формуваннях зараз. Не має значення, пішла людина добровольцем, була мобілізована чи підписала контракт. Такі захисники мають право на щомісячне грошове забезпечення, безкоштовне харчування й одяг, медичне забезпечення та страхування, компенсацію за оренду житла, відпустки, а також премії та бойові надбавки за службу в зоні бойових дій.

Хто може отримати статус УБД

Статус учасника бойових дій надають тим, хто безпосередньо брав участь у бойових діях або виконував бойові завдання у воєнний час. Це можуть бути військові, добровольці, члени тероборони, окремі працівники ДСНС, поліції та медики, які діяли в бойових умовах.

Чинним військовослужбовцям статус, як правило, присвоюють автоматично: уповноважена особа частини вносить дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Автоматично статус УБД отримують і ті, хто потрапив у полон або зник безвісти. Якщо командування не подало документи, захисник може самостійно ініціювати присвоєння статусу — як під час служби, так і після звільнення.

Які пільги дає УБД

Статус УБД відкриває доступ до додаткових гарантій, закріплених законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ідеться про знижку 75% на комунальні послуги, першочергове забезпечення житлом і медичним обслуговуванням, пільги на навчання для себе й дітей, право на землю, податкові пільги та безкоштовний проїзд у транспорті.

Учасники бойових дій можуть безкоштовно їздити всіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів. Для підтвердження права на пільговий проїзд достатньо пред'явити посвідчення УБД; якщо в населеному пункті діє автоматизована система оплати проїзду, може знадобитися й безоплатний електронний квиток.

Кого вважають ветеранами

Ветерани та ветеранки — загальна категорія людей, які, як правило, вже завершили службу. До неї входять три підкатегорії: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни без безпосередньої участі в бойових діях.

Обсяг пільг залежить від конкретної групи. Для учасників війни передбачено менший перелік гарантій. Натомість особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на одноразову грошову допомогу, 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовне медичне обслуговування та забезпечення ліками.

Як оформити статус УБД

Якщо статус не присвоєно автоматично, захисник має звернутися до уповноваженої особи своєї військової частини, яка вносить дані до ЄДРВВ через електронний кабінет. Після звільнення питання вирішується через територіальний центр комплектування або ЦНАП. Основні документи — паспорт, ідентифікаційний код та довідка про безпосередню участь у бойових діях, яку видає командир частини.

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