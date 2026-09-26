Военнослужащий, участник боевых действий и ветеран — статусы, которые украинцы часто путают между собой. Объясняем, чем они отличаются и какие бесплатные услуги и льготы дает каждый из них.

Льготы для военных в Украине зависят от статуса, который человек имеет сейчас. Военнослужащий, участник боевых действий (УБД) и ветеран — это три разных понятия, и каждое из них дает свой набор прав, скидок и бесплатных услуг.

Пока защитник выполняет служебные задачи, он является военнослужащим. Часть воинов также имеют удостоверение участника боевых действий, а после увольнения военные становятся ветеранами. Разницу между этими статусами разъясняет профильный проект veteran.com.ua.

Что гарантировано военнослужащему

Военнослужащий — человек, который проходит службу в ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбе или других военных формированиях сейчас. Не имеет значения, пошел ли человек добровольцем, был мобилизован или подписал контракт. Такие защитники имеют право на ежемесячное денежное обеспечение, бесплатное питание и одежду, медицинское обеспечение и страхование, компенсацию за аренду жилья, отпуска, а также премии и боевые надбавки за службу в зоне боевых действий.

Кто может получить статус УБД

Статус участника боевых действий предоставляют тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или выполнял боевые задачи в военное время. Это могут быть военные, добровольцы, члены теробороны, отдельные работники ГСЧС, полиции и медики, которые действовали в боевых условиях.

Действующим военнослужащим статус, как правило, присваивают автоматически: уполномоченное лицо части вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). Автоматически статус УБД получают и те, кто попал в плен или пропал без вести. Если командование не подало документы, защитник может самостоятельно инициировать присвоение статуса — как во время службы, так и после увольнения.

Какие льготы дает УБД

Статус УБД открывает доступ к дополнительным гарантиям, закрепленным законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Речь идет о скидке 75% на коммунальные услуги, первоочередном обеспечении жильем и медицинским обслуживанием, льготах на обучение для себя и детей, праве на землю, налоговых льготах и бесплатном проезде в транспорте.

Участники боевых действий могут бесплатно ездить всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных и междугородних маршрутов. Для подтверждения права на льготный проезд достаточно предъявить удостоверение УБД; если в населенном пункте действует автоматизированная система учета оплаты проезда, может понадобиться и бесплатный электронный билет.

Кого считают ветеранами

Ветераны и ветеранки — общая категория людей, которые, как правило, уже завершили службу. В нее входят три подкатегории: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны без непосредственного участия в боевых действиях.

Объем льгот зависит от конкретной группы. Для участников войны предусмотрен меньший перечень гарантий. Зато лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на одноразовую денежную помощь, 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами.

Как оформить статус УБД

Если статус не присвоен автоматически, защитник должен обратиться к уполномоченному лицу своей военной части, которое вносит данные в ЕГРВВ через электронный кабинет. После увольнения вопрос решается через территориальный центр комплектования или ЦНАП. Основные документы — паспорт, идентификационный код и справка о непосредственном участии в боевых действиях, которую выдает командир части.

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