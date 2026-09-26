В Украине заработал механизм автоматического исключения из воинского учета мужчин, достигших предельного возраста пребывания в запасе. Теперь ходить в ТЦК не нужно — систему обновляет государственный реестр «Оберег».

Бронирование и отсрочки в Украине начали работать по новым правилам — с 11 сентября мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, больше не обязаны ходить в территориальные центры комплектования, чтобы зафиксировать изменение своего статуса. В Минобороны объяснили, что все бюрократические процедуры теперь выполняет система национального реестра.

Государственный реестр «Оберег» настроен на ежедневную проверку базы данных. Встроенный алгоритм постоянно анализирует даты рождения и воинские звания военнообязанных. Предельный возраст для разных категорий остается неизменным: 60 лет — для подавляющего большинства резервистов и военнообязанных, а 65 лет — исключительно для представителей высшего офицерского состава. Об этом сообщает Новини.LIVE.

Как только система определяет, что лицо достигло соответствующего возраста, она самостоятельно обновляет его профиль. В момент исключения из учета автоматически отменяются все ранее оформленные привилегии — в частности действующая отсрочка от призыва и экономическое бронирование. Такие граждане больше не могут быть мобилизованы, поэтому и в защите от армии они уже не нуждаются.

Увидеть обновленный статус можно непосредственно в мобильном приложении «Резерв+». После синхронизации электронного военно-учетного документа на экране должна появиться пометка «Исключен».

Что делать, если статус не обновился

Если гражданин уже достиг 60-летнего или 65-летнего возраста, но статус в смартфоне не изменился, необходимо выполнить повторную авторизацию. Для этого следует выйти из учетной записи в приложении, зайти снова и нажать кнопку обновления документа. Если даже эти действия не помогли, человеку придется лично обратиться в ТЦК и СП, чтобы выяснить причины сбоя.

Отдельные обязанности появились и у кадровиков предприятий, ответственных за ведение воинского учета. Они должны самостоятельно отслеживать даты рождения персонала: как только сотруднику исполняется 60 лет, кадровик должен оперативно зафиксировать достижение предельного возраста и внести изменения во все внутренние учетные документы.

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