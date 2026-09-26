Госпродпотребслужба по итогам восьми месяцев 2026 года выявила нарушения в формировании цен на жилищно-коммунальные услуги почти в 9 из 10 проверок. Поставщиков услуг обязали пересчитать платежки и вернуть потребителям 92,67 млн грн.

Госпродпотребслужба подвела итоги проверок поставщиков жилищно-коммунальных услуг за восемь месяцев 2026 года — и цифры оказались показательными. В 88,6% случаев специалисты обнаружили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на ведомство, с начала года провели 140 внеплановых проверок. Поставщиков услуг обязали пересчитать платежи и вернуть потребителям 92,67 млн грн.

Главная причина перерасчетов — неправильное формирование, установление или применение тарифов. По результатам проверок нарушителям выдали предписания, применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Сколько денег уже вернули

Отдельно в ведомстве уточнили: по состоянию на конец августа потребителям фактически пересчитали и вернули лишь 636,8 тыс. грн. Исполнение остальных решений продолжается — то есть большая часть из 92,67 млн грн пока остается в процессе возврата.

Что делать, если в платежке завышена сумма

Если вы подозреваете, что за коммуналку насчитали больше, чем должно быть, обратитесь с письменным заявлением непосредственно к поставщику услуги. В заявлении попросите предоставить детальный расчет начислений и проверить правильность примененного тарифа.

Если поставщик отказывается делать перерасчет или объяснения вас не устраивают, жалобу можно подать в территориальный орган Госпродпотребслужбы. Именно эта служба во время проверок обязывает предприятия возвращать потребителям излишне начисленные деньги.