Пенсія по II групі інвалідності становить 90% пенсії за віком, а з 1 жовтня підвищення цих виплат не заплановано.

Пенсія по інвалідності в Україні: у ПФУ пояснили, кому перерахують виплату з 50% до 100% — тема, яка хвилює багатьох. А от тим, хто має II групу інвалідності, наприкінці вересня варто знати головне: з 1 жовтня підвищення цих виплат не заплановано.

Пенсія для людей з II групою інвалідності розраховується з урахуванням кількох чинників — віку людини, тривалості страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. Окрему роль відіграють і обставини, що призвели до інвалідності.

Від чого залежить пенсія при II групі інвалідності

За загальним правилом пенсія по інвалідності для людей з II групою становить 90% пенсії за віком. Проте сама група інвалідності не визначає конкретну суму — виплату кожній людині розраховують індивідуально.

На розмір пенсії впливають страховий стаж і заробіток, який враховується при розрахунку, а також причина встановлення інвалідності. При цьому до стажу, що береться до уваги при обчисленні пенсії за віком, додається період з моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років, повідомляє Пенсійний фонд України.

Є ще один нюанс: на суму виплати для громадян з II групою впливає і те, чи працює людина наразі. Окремою категорією йдуть ті, чия інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою, — для них передбачені додаткові гарантії.

Скільки отримують чорнобильці з II групою

Для людей, інвалідність яких пов'язана з аварією на ЧАЕС, діють підвищені мінімальні виплати. З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для осіб з II групою інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою, становить 8 838,60 гривні.

Ще вища гарантія — для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з інвалідністю II групи: їхня мінімальна гарантована виплата сягає 16 522,84 гривні.

Як оформити пенсію по інвалідності

Для призначення пенсії по інвалідності існує низка вимог. Зокрема, за наявності лише медичних довідок людині можуть відмовити в нарахуванні коштів. Ключовою умовою є наявність страхового стажу на момент звернення до Пенсійного фонду.

Тож якщо підвищення з 1 жовтня й не відбулося, розмір виплати залишається прив'язаним до індивідуальних показників кожного пенсіонера: чим більший підтверджений стаж і заробіток, тим вищою буде пенсія.

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