Пенсия по II группе инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту, а с 1 октября повышения этих выплат не запланировано.

Пенсия по инвалидности в Украине: в ПФУ объяснили, кому пересчитают выплату с 50% до 100% — тема, которая волнует многих. А тем, у кого II группа инвалидности, в конце сентября стоит знать главное: с 1 октября повышения этих выплат не запланировано.

Пенсия для людей со II группой инвалидности рассчитывается с учетом нескольких факторов — возраста человека, продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы. Отдельную роль играют и обстоятельства, приведшие к инвалидности.

От чего зависит пенсия при II группе инвалидности

По общему правилу пенсия по инвалидности для людей со II группой составляет 90% пенсии по возрасту. Однако сама группа инвалидности не определяет конкретную сумму — выплату каждому человеку рассчитывают индивидуально.

На размер пенсии влияют страховой стаж и заработок, который учитывается при расчете, а также причина установления инвалидности. При этом к стажу, который берется во внимание при исчислении пенсии по возрасту, добавляется период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Есть еще один нюанс: на сумму выплаты для граждан со II группой влияет и то, работает ли человек в настоящий момент. Отдельной категорией идут те, чья инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, — для них предусмотрены дополнительные гарантии.

Сколько получают чернобыльцы со II группой

Для людей, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС, действуют повышенные минимальные выплаты. С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для лиц со II группой инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой, составляет 8 838,60 гривны.

Еще выше гарантия — для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы: их минимальная гарантированная выплата достигает 16 522,84 гривны.

Как оформить пенсию по инвалидности

Для назначения пенсии по инвалидности существует ряд требований. В частности, при наличии только медицинских справок человеку могут отказать в начислении средств. Ключевым условием является наличие страхового стажа на момент обращения в Пенсионный фонд.

Так что если повышения с 1 октября и не произошло, размер выплаты остается привязанным к индивидуальным показателям каждого пенсионера: чем больше подтвержденный стаж и заработок, тем выше будет пенсия.

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