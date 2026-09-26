Учасникам бойових дій закон гарантує безоплатний проїзд не лише в міському транспорті — пільга поширюється на приміські та міжміські автобусні маршрути. Юристи пояснили, які документи потрібно мати та що робити, якщо водій відмовляє.

Пільги для українців охоплюють десятки категорій — і для учасників бойових дій закон передбачає окремі транспортні гарантії. Відмовити ветерану в посадці на автобус з формулюванням «на рейс немає пільгових місць» перевізник не має права: така пільга не обмежується ані відстанню, ані місцем проживання пасажира.

Питання, чи можна сказати пасажиру, що на конкретному рейсі «немає пільгових місць», розібрала «Судово-юридична газета». Право на пільговий проїзд закріплене в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Як пояснив юрист ГО «Захист Держави» Євген Іванісов, УБД можуть безоплатно користуватися усіма видами міського пасажирського транспорту, а також автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості та залізничним і водним транспортом приміського сполучення.

Окремо закон гарантує безкоштовний проїзд автобусами приміських і міжміських маршрутів — зокрема внутрішньорайонних, внутрішньообласних і міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання ветерана. «Важливо, що така пільга не прив'язана до громади, в якій живе людина», — наголошує юрист. Тобто посилання водія на те, що ветерану «не належить» пільгове місце на цьому рейсі, суперечить закону.

Які документи підтверджують право на проїзд

Основний документ — посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка. Також можна користуватися електронним посвідченням ветерана. У громадах, де запроваджена автоматизована система обліку оплати проїзду, пільговику безоплатно видають електронний квиток.

Варто розрізняти звичайне право УБД на безоплатний проїзд та окрему транспортну пільгу, для якої потрібен так званий лист талонів. Цей документ дає право раз на два роки безоплатно здійснити поїздку туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Альтернатива — один раз на рік скористатися знижкою 50% на проїзд туди й назад цими ж видами транспорту.

Лист талонів не є обов'язковим для кожної пільгової поїздки — він потрібен лише для цієї окремої пільги. Якщо строк його дії закінчився, за новим документом слід звернутися із заявою до Міністерства у справах ветеранів. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати документ за фактичним місцем проживання.

Що робити, якщо водій відмовив у безоплатному проїзді

Юристи радять не обмежуватися усною суперечкою, а одразу зафіксувати обставини: назву перевізника, номер транспортного засобу, номер і напрямок маршруту, дату та час поїздки, а за можливості — дані водія і контакти свідків. Якщо через відмову довелося купити квиток, його потрібно зберегти — він стане доказом під час розгляду скарги.

Звернутися можна до органу місцевого самоврядування, організатора перевезень або до Укртрансбезпеки. Залежно від обставин може знадобитися звернення до Національної поліції чи захист прав у судовому порядку.

Безоплатні консультації військовим, ветеранам та їхнім родинам надають юристи ГО «Захист Держави» — фахівці допомагають із соціальними гарантіями, пільгами, виплатами та оформленням документів.