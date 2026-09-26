Участникам боевых действий закон гарантирует бесплатный проезд не только в городском транспорте — льгота распространяется на пригородные и междугородние автобусные маршруты. Юристы объяснили, какие документы нужно иметь и что делать, если водитель отказывает.

Льготы для украинцев охватывают десятки категорий — и для участников боевых действий закон предусматривает отдельные транспортные гарантии. Отказать ветерану в посадке в автобус с формулировкой «на рейс нет льготных мест» перевозчик не имеет права: такая льгота не ограничивается ни расстоянием, ни местом проживания пассажира.

Вопрос, можно ли сказать пассажиру, что на конкретном рейсе «нет льготных мест», разобрала «Судебно-юридическая газета». Право на льготный проезд закреплено в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Как объяснил юрист ОО «Защита Государства» Евгений Иванисов, УБД могут бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта, а также автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности и железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения.

Отдельно закон гарантирует бесплатный проезд автобусами пригородных и междугородних маршрутов — в том числе внутрирайонных, внутриобластных и межобластных, независимо от расстояния и места проживания ветерана. «Важно, что такая льгота не привязана к громаде, в которой живет человек», — подчеркивает юрист. Поэтому ссылка водителя на то, что ветерану «не положено» льготное место на этом рейсе, противоречит закону.

Какие документы подтверждают право на проезд

Основной документ — удостоверение участника боевых действий установленного образца. Также можно пользоваться электронным удостоверением ветерана. В громадах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, льготнику бесплатно выдают электронный билет.

Стоит различать обычное право УБД на бесплатный проезд и отдельную транспортную льготу, для которой нужен так называемый лист талонов. Этот документ дает право раз в два года бесплатно совершить поездку туда и обратно железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом. Альтернатива — один раз в год воспользоваться скидкой 50% на проезд туда и обратно этими же видами транспорта.

Лист талонов не обязателен для каждой льготной поездки — он нужен только для этой отдельной льготы. Если срок его действия истек, за новым документом следует обратиться с заявлением в Министерство по делам ветеранов. Внутренне перемещенные лица могут получить документ по фактическому месту проживания.

Что делать, если водитель отказал в бесплатном проезде

Юристы советуют не ограничиваться устным спором, а сразу зафиксировать обстоятельства: название перевозчика, номер транспортного средства, номер и направление маршрута, дату и время поездки, а по возможности — данные водителя и контакты свидетелей. Если из-за отказа пришлось купить билет, его нужно сохранить — он станет доказательством при рассмотрении жалобы.

Обратиться можно в орган местного самоуправления, организатора перевозок или в Укртрансбезопасность. В зависимости от обстоятельств может понадобиться обращение в Национальную полицию или защита прав в судебном порядке.

Бесплатные консультации военным, ветеранам и их семьям предоставляют юристы ОО «Защита Государства» — специалисты помогают с социальными гарантиями, льготами, выплатами и оформлением документов.