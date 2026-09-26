Военнослужащему, который меняет место службы и переезжает в другой населенный пункт, выплачивают подъемное пособие — месячное денежное обеспечение плюс 50% за каждого члена семьи.

Денежная помощь военным при переезде начисляется не всем: самого факта перевода в другую воинскую часть для выплаты подъемных недостаточно. Главное условие — военному действительно приходится менять населенный пункт проживания.

Такое право возникает после назначения на новую должность, передислокации части или подразделения, перевода между обособленными подразделениями или возвращения с учебы и службы за границей с новым местом службы. Если же часть изменилась, а город или поселок остался тем же, подъемные на этом основании не выплачивают.

Сколько можно получить

Фиксированной суммы для всех нет: она зависит от денежного обеспечения конкретного военного и состава семьи. На самого военнослужащего предусмотрено одно месячное денежное обеспечение по новому месту службы, а за каждого члена семьи, который переезжает вместе с ним, добавляют еще 50% этой суммы.

Если военный переезжает сам — это одно месячное денежное обеспечение. Вместе с женой или мужем — полтора. А если, например, с женой и ребенком — уже два месячных денежных обеспечения.

Об этом рассказали в программе «Военный капитал» на Армия FM с Анастасией Самойленко. При этом мобилизованным военнослужащим подъемное пособие по действующему порядку не выплачивается. На него могут рассчитывать контрактники, кадровые военные и военнослужащие, проходящие службу по призыву лиц офицерского состава.

Дорога — отдельно

Подъемные — не единственная выплата при переезде. Отдельно оплачивается проезд к новому месту службы железнодорожным, водным или автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси. Это касается и членов семьи, которые переезжают вместе с военным.

За время дороги также предусмотрены суточные. День выезда и день прибытия считают отдельно, а продолжительность поездки подтверждают билетами или другими проездными документами. Если их нет, суточные выплатят только за одни сутки. То есть во время переезда могут одновременно действовать три разные выплаты: подъемные, оплата дороги и суточные.

Кто из семьи учитывается

Дополнительные 50% могут начислить на жену или мужа, несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, детей с инвалидностью независимо от возраста, а в отдельных случаях — на нетрудоспособных родителей или усыновителей. Все они должны быть внесены в личное дело военнослужащего.

Если муж и жена оба военные и имеют право на подъемные, каждый получает собственную выплату. А дополнительные деньги на детей и других членов семьи считают с денежного обеспечения одного из них — по выбору супругов.

Что нужно сделать после переезда

Автоматически деньги на счет не поступают. После прибытия на новое место службы военному нужно подать рапорт командиру, в частности через приложение Армия+. После рапорта издается приказ, а выплату проводит уже новая воинская часть.

Подать документы на подъемное пособие можно в течение трех лет со дня, когда такое право возникло, — даже если военный не обратился сразу. При этом есть ограничение: подъемные выплачивают не более чем за два переезда в течение одного календарного года.

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